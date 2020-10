Mansour Faye à propos du projet smart Sénégal: « Saint-Louis sera une ville intelligente et numérisée »

Samedi, au second et dernier jour de la visite de Cheikh Bakhoum, Directeur général de l’Agence de l’informatique de l’État (Adie), dans le cadre du programme Smart Sénégal, le Maire de Saint-Louis, Mansour Faye, s’est réjoui de tous ces programmes dont bénéficie la ville. À son avis, c’est l’ère du numérique avec un focus sur le digital. Donc, le projet Smart Sénégal est une réalité dans la commune de Saint-Louis. Il s’est dit rassuré par les caméras de surveillance et autres outils pouvant permettre plus de quiétude des populations. « Avec ce projet, Saint-Louis est une ville connectée, numérisée et intelligente. Dès l’opérationnalisation de toutes les composantes de ce programme, nous aurons des point Wifi dans les places publiques et les écoles », a déclaré Mansour Faye. Réagissant au protocole signé entre la mairie et l’Adie qui porte le programme « Smart Sénégal », il a dit sa volonté de voir comment cette dynamique sera élargie au niveau départemental, au bénéfice des autres communes. À propos de l’interpellation de Cheikh Bakhoum Dg de l’Adie, concernant les cameras de surveillance à placer dans le cœur de l’île patrimoine mondial de l’Unesco, le maire a affirmé être disposé à lever tous les écueils afin que cela puisse se faire avec comme socle la préservation de ce patrimoine.

Se prononçant sur le phénomène d’émigration irrégulière noté ces temps-ci, le Dg de l’Adie a rappelé que le numérique est un accélérateur pouvant permettre aux jeunes de développer leur talent en restant dans le pays.

Amadou Maguette NDAW