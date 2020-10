“No Time To Die”: une cascade du nouveau James Bond a nécessité près de 32.000 litres de Coca-Cola

Quand il ne descend pas pas des litres de vodka martini (mélangée au shaker et non à la cuillère), James Bond se lance dans des cascades spectaculaires qui nécessitent des dizaines de milliers de bouteilles de soda.

Lee Morrison, coordinateur des cascades sur tous les films de l’agent 007 avec Daniel Craig, a raconté dans un entretien au magazine Total Film les coulisses d’une impressionnante scène d’action tournée à Matera, en Italie. L’espion au service de sa Majesté y effectue un dangereux saut à moto – un extrait est d’ailleurs visible dans la bande-annonce ci-dessous, à partir de 2:05).

60.000 euros de Coca-Cola

Pour la réalisation de cette séquence, la doublure de Daniel Craig a dû prendre de l’élan sur une rampe de 7.5 mètres de longueur, roulant à toute vitesse: 100km/h. Et parce que les rues de Matera sont couvertes de pavés glissants, Lee Morrison a dû les inonder de Coca-Cola, boisson sucrée et collante, pour rendre l’atterrissage moins dangereux. Près de 32.000 litres ont été utilisés pour éviter au motard de glisser, a dévoilé le spécialiste.

“J’ai dépensé près de 60.000 euros pour arroser du Coca-Cola dans tout Matera. J’asperge du Coca-Cola sur des surfaces glissantes depuis très longtemps”, a-t-il raconté, assurant que ce soda “rend les surfaces très brillantes après qu’elles ont été nettoyées”.

Des voitures détruites

60.000 euros, c’est en réalité une goutte d’eau (ou de Coca) en comparaison du budget total du film, qui a coûté 211 millons d’euros. L’agent 007 avait d’ailleurs été bien plus dépensier lors d’une cascade réalisée pour le précédent volet de James Bond, 007 Spectre. Pour l’occasion, pas moins de sept Aston Martin DB10 avaient été détruites. Le coût de ce carnage? 32 millions d’euros.

Initialement prévue le 8 avril dernier, la nouvelle aventure de James Bond – la dernière avec Daniel Craig dans la peau de l’espion – est victime de l’épidémie mondiale de coronavirus. Repoussé une première fois au 11 novembre 2020, le film sortira finalement sur les écrans français le 31 mars 2021.

