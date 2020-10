Le Cesti lance un master en communication en ligne

La Direction du Centre d’Etude des Sciences et Techniques de l’Information (Cesti) va lancer un « Master Médias et Communication » à compter de l’année universitaire 2020-2021. Il se « fera dans le cadre d’une Formation à Distance (FAD), parallèlement à la formation en présentiel », précise un communiqué de la direction du Cesti.

Ainsi, l’école de journalisme de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) qui a formé plusieurs professionnels des médias en Afrique de l’ouest compte poursuivre à s’inscrire dans une logique de digitalisation des enseignements.

C’est une réponse « aux demandes et attentes de nombreux professionnels titulaires d’une Licence en Journalisme ou en Communication ou d’un diplôme équivalent à Bac+3, et qui, pour des raisons diverses (géographiques, professionnelles, familiales, etc.), ne peuvent s’inscrire à la formation en présentiel », détaille le communiqué.

Un appel à candidatures sera lancé prochainement.