Minusca: Mankeur Ndiaye dresse un bilan satisfaisant à un mois de la présidentielle

Le chemin vers la paix est long et sinueux, mais la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (Minusca), une opération de maintien de la paix, a abattu un travail permettant de tenir des élections dans une tranquillité relative.

Le représentant spécial du secrétaire général de l’Onu et chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (Minusca), Mankeur Ndiaye, a présenté, avant-hier, un rapport sur la situation en République centrafricaine (Rca). La présentation de ce document intervient à un moment crucial où la Rca doit élire, à partir du 27 décembre 2020, leur Président et leurs députés. Il s’agit là, soutient M. Ndiaye dans un communiqué, d’une occasion unique pour capitaliser sur les acquis démocratiques des élections de 2015, consolider l’ordre constitutionnel et poursuivre l’œuvre de stabilisation du pays.

Vingt mois après la signature de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine (Appr-Rca) entre le Gouvernement et 14 groupes armés, rappelle-t-il, des progrès notables continuent d’être réalisés, en particulier en termes de réforme politique, de restauration de l’autorité de l’État et de justice transitionnelle.

À ce jour, l’Autorité nationale des élections (Ani) dispose d’un fichier électoral de 1 859 890 électeurs centrafricains des 16 préfectures du pays et de la diaspora dans 13 pays. « Je me réjouis que le seuil d’inscription des femmes ait atteint 46 % », soutient M. Ndiaye. Avec la publication de la liste électorale, le 14 octobre, et la convocation prévue du corps électoral, le 28 octobre, poursuit-il, la Centrafrique est en marche assurée vers la tenue d’élections dont le succès requiert l’engagement de tous les acteurs et le respect de l’autorité de la Cour constitutionnelle, juge des élections. Le représentant spécial du Sg de l’Onu d’inviter ainsi les acteurs politiques, les médias et autres leaders d’opinion à s’abstenir de toute campagne de désinformation ou message de stigmatisation.

Tout en saluant « la contribution des partenaires techniques et financiers de la Rca », il souligne que « par une posture robuste et dissuasive, la Minusca a pu user de la force pour ouvrir aux garants de l’Accord de paix un espace de dialogue ». Mankeur Ndiaye assure que la Minusca continue à soutenir le Gouvernement dans la mise en œuvre de sa stratégie de restauration de l’autorité de l’État.

Selon lui, la volonté du Gouvernement de promouvoir la justice transitionnelle passe aussi par l’opérationnalisation de la Commission vérité, justice, réparations et réconciliation. Les besoins, soutient-il, restent immenses face au défi sécuritaire. Toutefois, poursuit-il, avec la signature du Plan intégré de sécurité des élections par le Premier ministre, le 2 octobre, le Gouvernement et la Minusca se sont dotés d’une démarche harmonisée de sécurisation de tout le processus électoral sur toute l’étendue du territoire.

Il salue « la clairvoyance du Conseil » qui a assigné à la Minusca un mandat électoral robuste avec des ressources adéquates qui permettent d’accompagner efficacement les élections présidentielles et législatives. « Il est, aujourd’hui, plus que recommandé que ce même mandat soit étendu aux élections locales qui ne se sont pas tenues depuis 1988 », précise M. Ndiaye. Celles-ci, de son point de vue, sont indispensables pour la démocratie à la base, la gouvernance locale ainsi que le développement des collectivités territoriales.

Aly DIOUF