Netflix dévoile (déjà) sa liste de films de Noël

Le couvre-feu annoncé la semaine dernière donne envie de moments cozy à la maison, à l’instar de ceux que nous offre la période hivernale. Et si l’on prenait un peu d’avance? La plateforme Netflix semble en tout cas pressée de voir débarquer la magie de Noël, puisqu’elle a déjà révélé sa liste de films et séries du même thème.

Netflix débutera la saison le 28 octobre avec le film “Holidate”. Dans cette comédie romantique avec Emma Roberts, on découvrira l’histoire de deux amis qui décident de se mettre en couple uniquement pour les fêtes.

Des séries

La comédie “Un Noël tombé du ciel” sera en ligne le 5 novembre, suivie de “La Princesse de Chicago 2: dans la peau d’une reine” le 19 novembre. Côté séries, on pourra également découvrir le 10 novembre “Dash and Lily”, comédie adaptée du livre éponyme. Mais aussi, la saison 2 de Home for Christmas qui sera en ligne le 9 décembre.