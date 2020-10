SANTE – Avortement médicalisé

C’est dans ce contexte que le Comité de plaidoyer pour l’accès à l’avortement médicalisé, dénommé Taskforce a, depuis un certain moment, mis l’accent sur le renforcement de capacités en écriture web. Ce qui lui permet d’élargir sa palette de communication en réservant une place importante à la communication digitale qui joue un rôle incontournable dans le ralliement des journalistes au combat de la Taskforce.

C’est fort de ce constat qu’un atelier a été ouvert hier, et pour deux jours, à l’endroit de 20 journalistes. Cet atelier a pour but de former ces derniers en communication digitale afin de leur permettre de mieux aider la Taskforce à véhiculer la bonne information concernant le plaidoyer pour l’avortement médicalisé et d’écrire des articles sur le sujet.

‘’La formation des journalistes, intéressés directement ou indirectement par les thématiques abordées par le comité sus évoqué, à savoir l’accès à l’avortement médicalisé en cas d’inceste et de viol, en communication digitale participe au renforcement de capacités desdits journalistes et, par ricochet, au perfectionnement de la communication digitale de la Taskforce.