Comment la Chine a réussi à reprendre une vie “normale” et faire du Covid-19 un mauvais souvenir

En Chine, le Covid-19 n’est qu’un mauvais souvenir. Le pays est à nouveau en état de marche, la vie sociale est bourdonnante et florissante, les gens font la fête par millions et se câlinent. Même les masques ne sont plus obligatoires dans de nombreux endroits. Cela nous donne-t-il de l’espoir? “Non, parce que ce n’est tout simplement pas assez strict en Belgique. Aplatir la courbe? Cela ne fonctionne pas. Si le virus a un peu d’espace, il reviendra. Il faut d’abord aller à zéro et à partir de là, vous pouvez éteindre n’importe quel feu”, confie l’homme d’affaires flamand Dirk Van Laer en Chine.

Les Chinois ont réussi à maîtriser le Covid-19 au point qu’il ne circule quasiment plus. De temps en temps, une contamination survient, mais il n’y a pas eu de deuxième vague. La phase test et décisive a eu lieu il y a deux semaines, lorsque 600 millions de Chinois se sont déplacés pendant la Semaine d’or pour célébrer la fête nationale. “Tous les trains et les avions étaient pleins et les autoroutes étaient bondées. Il s’agissait d’une véritable migration, mais les statistiques n’ont pas évolué dans le mauvais sens”, déclare Dirk Van Laer, un Belge expatrié en Chine qui a créé une entreprise de vêtements il y a dix ans. Il fabrique et fournit des combinaisons médicales et des masques dans le monde entier.

Toute personne entrant en Chine depuis l’étranger doit être mise en quarantai­ne pendant deux semaines à ses frais dans un hôtel désigné par le gouverne­ment Dirk Van Laer

Chaque voyageur en quarantaine pendant deux semaines

Cela semble incroyable, mais dans le berceau de l’épidémie, le virus a tout simplement disparu. Les quelques cas qui se produisent encore sont détectés chez les voyageurs qui entrent dans le pays. Mais ces infections sont immédiatement maîtrisées. “Toute personne entrant en Chine depuis l’étranger doit être mise en quarantaine pendant deux semaines à ses frais dans un hôtel désigné par le gouvernement. La nourriture est déposée à la porte et, via une application, la personne doit signaler sa température une fois par jour. Personne n’y échappe. Quiconque arrive à l’aéroport est pris en charge et emmené à l’hôtel”.

“Est-ce extrêmement strict? Non, c’est extrêmement rassurant”, déclare M. Van Laer. “La vie est revenue à la normale, tout est libre, on peut faire ce qu’on veut. J’ai voyagé dans toute la Chine au cours du mois dernier. Dans les aéroports, la température est prise et dans les hôtels, il faut faire scanner un QR code sur une application. Il indique où vous avez été. Si vous étiez dans une zone où il y avait une infection, vous obtenez une couleur rouge dans l’application. Mais je n’ai eu du vert que jusqu’à présent. Le masque n’est obligatoire que dans les taxis et les transports publics. Il n’y a aucune obligation dans les magasins et les restaurants. Dans le centre commercial, on vous demande de porter un masque, mais dans la plupart des endroits, vous n’êtes pas obligé de le faire”.

Si quelque chose est imposé à un Chinois, il ne trouve pas immédiate­ment un moyen de s’en sortir. Le Belge trouve toujours une faille. Dirk Van Laer

Une approche draconienne

À Pékin, les jeunes peuvent de nouveau se tenir ouvertement à proximité les uns des autres lors des concerts, et aller dans un pub avec des amis n’est plus un problème. La Chine a anéanti le virus avec une approche draconienne. “En juillet, nous avons eu une épidémie dans une entreprise de transformation du poisson. Un homme avait infecté 60 personnes. Puis ils ont immédiatement mis un quartier en quarantaine et ont testé la ville. En cinq jours, ils ont testé les 6 millions d’habitants. Cela s’est passé sur plusieurs places de la ville, où des échantillons de cinq personnes ont été rassemblés et testés. Si un échantillon était positif, les cinq étaient retestées séparément. Avec 1,2 million d’échantillons, ils ont testé toute la ville. Au final, 90 cas positifs ont été trouvés”.

Pourquoi ont-ils réussi en Chine? “Si quelque chose est décidé ici, cela prendra effet une minute plus tard. Une partie décide de ce qui doit être fait. Et vous avez des budgets illimités. Et puis il y a la mentalité des gens. Si quelque chose est imposé à un Chinois, il ne trouve pas immédiatement un moyen de s’en sortir. Le Belge trouve toujours une faille. Restauration fermée? Nous allons de nouveau fêter cela. Il n’y a rien de tel ici. Les gens viennent en groupe. Si le groupe va bien, l’individu va bien. En Europe, c’est l’inverse. Tout le monde veut d’abord la liberté, et ensuite nous verrons si le groupe se porte bien”.

Aplatir la courbe? Cela ne fonctionne­ra pas. Si vous donnez un peu d’espace au virus, il reviendra. Dirk Van Laer

Que faut-il améliorer en Belgique? “Il faut juste que ce soit beaucoup plus strict. Tout le monde doit respecter les règles beaucoup plus strictement. Vous devez aller jusqu’au bout et à partir de là, vous pouvez facilement éteindre n’importe quel feu. Aplatir la courbe? Cela ne fonctionnera pas. Si vous donnez un peu d’espace au virus, il reviendra. Autre point: tous ces masques faits maison sont souvent inutiles. Le tissu d’une chemise n’arrête pas un virus, ce qui donne un faux sentiment de sécurité. J’ai peur que les gens soient mal protégés. Ce n’est que si vous mettez un bon filtre dans ces masques buccaux faits maison qu’il a une quelconque utilité. En Chine, ils n’utilisent que des masques chirurgicaux jetables fabriqués par des professionnels”.

La santé publique d’abord, la vie privée ensuite

Selon M. Van Laer, pour une fois en Europe, nous devrions laisser la santé publique prendre le pas sur la vie privée. “La recherche des contacts est 100% automatisée en Chine. Si vous voulez mener une vie sociale, vous devez utiliser l’application. Au Carrefour, dans un restaurant ou si vous voulez prendre un taxi, vous devez scanner le code QR. L’application garde une trace de vos déplacements partout. Par exemple, si une infection a été détectée dans mon magasin local, je reçois un message. En Europe, ils invoquent la vie privée pour mettre fin à ce système, nous ne pensons pas que cela pose problème. Nous ne faisons rien de mal, pourquoi cette application ne garderait-elle pas trace de notre position? En mars, nous avons reçu un message dans l’application indiquant qu’il y avait une infection à 600 mètres de notre maison. Tous les magasins de la rue ont été désinfectés et les habitants des environs de l’infection ont été autorisés à faire des courses tous les deux jours pour une personne de la famille”.

“Le système chinois est la seule chose qui fonctionne. Vous pouvez détruire le secteur de l’horeca et du divertissement. Mais cela ne fait pas disparaître le virus”, conclut Dirk Van Laer.

7/7