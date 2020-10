Football : Le Sénégal recule au classement FIFA mais reste toujours en tête en Afrique

Après six mois d’arrêt, à cause de la covid-19, les compétitions internationales reprennent peu à peu à l’image de la Ligue des Nations. La FIFA en a profité pour publié le classement des sélections nationales (masculines et féminines) du mois de septembre.

Un classement qui n’est pas en faveur des lions de la Teranga. A cause de sa défaite du 9 octobre dernier, contre le Maroc, le Sénégal a perdu une place dans le dernier classement mensuel de la FIFA publié jeudi, passant de la 20e à la 21e place mondiale même si toute fois ils occupent toujours la première place en Afrique, devant les Aigles de Carthage, l’équipe de la Tunisie, qui maintient son classement en restant à la 26e place mondiale. La FIFA a pris en compte 120 match internationaux joués même si dans les autres confédérations, les matchs de qualification pour la Coupe du monde 2022, les barrages de l’UEFA pour l’Euro 2021 et les matches de l’UEFA Nations League ont eu un impact certain sur le classement.

TERANGA NEWS