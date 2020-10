Vers un plan de relance in extremis avant l’élection présidentielle

Un des écueils est le montant total de l’enveloppe. Les démocrates veulent des mesures évaluées à au moins 2.200 milliards de dollars, tandis que la Maison Blanche pousse pour 1.800 milliards et souhaite également une protection des entreprises contre d’éventuelles poursuites de salariés en cas d’infections au Covid-19. Les sénateurs républicains veulent avancer, eux, un plan beaucoup plus modeste de 500 milliards de dollars.

Cette négociation est celle de la dernière chance après différentes volte-face de Donald Trump, qui brigue un second mandat et se présente comme le champion de l’économie. Cette dernière était au meilleur de sa forme en février, mais a été paralysée par la crise sanitaire: les licenciements se multiplient et la liste de PME faisant face à des problèmes de trésorerie s’allonge. Cette situation préoccupe les économistes, qui plaident unanimement pour un coup de pouce supplémentaire aux ménages et aux entreprises.