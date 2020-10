Pour dénoncer les « agressions » contre les travailleurs: La Coalition des confédérations syndicales prévoit une marche nationale en novembre

La Conférence des secrétaires généraux de la Coalition des confédérations syndicales sénégalaises s’est prononcée, à travers un communiqué, sur la situation professionnelle des travailleurs de plusieurs boites dans ce contexte de crise sanitaire. D’emblée, l’union syndicale a déploré la violation de l’ordonnance présidentielle du 8 avril 2020, aménageant des mesures dérogatoires au licenciement et au chômage technique, par le Directeur général des Grands Moulins de Dakar. Celui-ci, indique-t-elle, « a choisi de licencier délibérément cinq travailleurs pour des motifs fallacieux ». Dans la même logique, Mody Guiro et ses camarades ont regretté l’insécurité qui pèse sur 20.000 emplois dans le secteur hôtelier et touristique, provoquée par « l’insuffisance du soutien financier de l’État ». « Les travailleurs impactés ne bénéficient d’aucune mesure de protection sociale et se retrouvent brusquement dans une situation sociale insupportable », a indiqué le communiqué de l’intersyndicale. L’organisation syndicale dit ainsi préparer son plan d’actions constitué d’une conférence de presse et d’une marche nationale contre les « multiples agressions » dont sont victimes les travailleurs, durant la deuxième quinzaine du mois de novembre.

La Conférence des secrétaires généraux a également évoqué la situation de certains travailleurs de l’Agence de presse sénégalaise (Aps). Sur ce dossier, elle « dénonce vigoureusement le licenciement abusif » du chef du service commercial, de celui du service administratif et financier et de la suspension de Bamba Kassé, secrétaire général du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics) et exige leur réintégration. S’opposant à toutes formes de précarisation des emplois dans le cadre de la réforme du Code du travail, la coalition des confédérations syndicales sénégalaises exhorte le gouvernement à soutenir davantage les entreprises en difficulté et à renforcer les mesures de protection des travailleurs et de leurs emplois.

Demba DIENG

LESOLEIL