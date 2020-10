Dubaï s’adapte et propose un “visa télétravail d’un an”

Mise en garde

Le visa est ouvert aux ressortissants de 98 pays. Il a pour but d’attirer les télétravailleurs qui souhaitent vivre pendant un an “dans l’une des principales destinations touristiques et d’affaires au monde tout en profitant d’un mode de vie sécurisé et de haute qualité, soutenu par un réseau numérique fiable qui garantit une bonne connexion à Internet.”