Pelé à 80 ans: les chiffres qui en font le roi du football (Vidéo)

Une visite à Dakar avec Santos, son club de cœur, en 1965, une Coupe du monde à 17 ans en 1958, 1000 buts, le légendaire sauvetage de Gordon Banks en 1970 et la promotion du soccer (football) américain, Pelé, qui fête ses 80 ans vendredi, est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps. Des chiffres qui ont fait sa gloire en tant que spectacle ambulant et parlant pendant plus d’un demi-siècle.

Rêve d’adolescent qui, dans son faste, était la star sportive la mieux payée et la plus en vue au monde, Pelé était un phénomène. Entré sur la scène mondiale à 17 ans avec un triplé en demi-finale de la Coupe du monde et deux autres en finale, le meilleur buteur du Brésil est l’un des quatre joueurs seulement à avoir marqué dans quatre tournois différents de la Coupe du monde (1958, 1962, 1966 et 1970). Il a participé à 53 % des 19 buts du Brésil lors de la Coupe du monde de 1970 (quatre buts, six passes décisives) et il était aussi habile à jouer derrière l’attaquant principal qu’à mener la ligne. Dans cette même coupe du monde, il y a eu le fameux arrêt de Gordon Banks, gardien de but de l’Angleterre, sur une tête de Pelé. « Aujourd’hui, j’ai marqué un but mais Banks l’a arrêté », dira-t-il après le match.

Pelé en chiffres :

Victoire en Coupe du monde : 1958, 1962, 1970 Victoire en Coupe d’Europe/Ligue des champions : 0

Ballons d’Or : 0 titres de la Ligue : 7