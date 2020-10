Adele plaisante sur sa perte de poids

Lors de l’émission, Adele n’a pas hésité à plaisanter sur son impressionnante perte de poids. “Je sais que j’ai l’air vraiment, vraiment différente depuis la dernière fois où vous m’avez vue. Mais en fait, à cause de toutes les restrictions COVID et des interdictions de voyager, j’ai dû voyager léger et je ne pouvais emmener que la moitié de moi. Et c’est cette moitié que j’ai choisie”, a-t-elle ironisé.