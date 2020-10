Equipe de France : Retraite, Macron… Impliqué dans une folle rumeur, Pogba dénonce une fake news !

Alors que les propos d’Emmanuel Macron sur les caricatures du prophète Mahomet ne cessent d’être commentés, une rumeur relayée en Angleterre assure que Paul Pogba songerait à se retirer de l’équipe de France suite aux propos du Président de la République. Mais le joueur de Manchester United dément vigoureusement.

La politique et le sport se rejoignent malheureusement assez souvent. Notamment le football. Et ce fut encore le cas ce lundi. Et cette fois-ci, ce sont les récentes déclarations d’Emmanuel Macron qui auraient pu créer un coup de tonnerre en équipe de France. En effet, les propos du Président de la République lors de l’hommage national rendu mercredi à Samuel Paty, professeur d’histoire assassiné pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet à ses élèves, ont créé une vague de réactions dans les pays du Moyen-Orient, engendrant même une vague de boycott des produits français dans certains pays musulmans. La phrase d’Emmanuel Macron qui a déclenché cette polémique est celle qui affirme que la France « ne renoncerait pas aux caricatures, aux dessins ». Et d’après des rumeurs relayées par les médias anglais, cela aurait même poussé Paul Pogba à quitter l’équipe de France avec laquelle il a remporté le titre de Champion du monde en 2018.

Pogba et Raiola dénoncent une «fake news»