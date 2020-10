Merkel condamne les propos “diffamatoires” d’Erdogan contre Macron

“Ce sont des déclarations diffamatoires qui ne sont absolument pas acceptables”, particulièrement dans le contexte du “meurtre affreux du professeur français Samuel Paty par un fanatique islamique”, a dit Steffen Seibert après que Erdogan a mis en cause la “santé mentale” de Macron.

