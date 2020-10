Une victoire de Biden? Panique chez les riches Américains

L‘inquiétude monte vite chez les riches Américains. Et sans attendre l’élection, ils se préparent au choc fiscal qui risque de les cueillir avec une administration Biden. La vague de requêtes auprès de conseillers financiers a commené à s’intensifier en juin, quand Biden a pris une avance nette sur Trump. Elle s’est accélérée ces dernières semaines avec la perspective, de plus en plus probable, d’un contrôle démocrate du Sénat.

Dans tout le pays, les cabinets spécialisés habitués à conseiller les grandes fortunes sont assaillis de demandes: comment serai-je touché par la réforme fiscale? Ai-je intérêt à attendre? Dois-je au contraire accélérer la transmission de mes avoirs à mes enfants? Le “top 1%” pourrait décider d’attendre le résultat de l’élection, en théorie, mais il risque alors de tomber sur des cabinets submergés et ne pas pouvoir se préparer à temps. Comme l’a rappelé Kamala Harris, l’objectif est de faire un trait “dès le premier jour” sur les cadeaux fiscaux de Trump et des républicains.

Patrimoines considérables

A New York, le cabinet Miler Samuel est “inondé de requêtes pour l’évaluation d’impôts sur les dons et successions”, confie le PDG, Jonathan Miller, au site…