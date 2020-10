3e phase Bons Covid-19 : Un fond de 671,13 milliards FCFA levé par les pays de l’UEMOA

Après le succès de la phase 1 et 2 du programme d’émissions des Bons Social COVID-19 qui a permis aux Etats membres de la zone UEMOA de mobiliser plusieurs milliards de F CFA sur le Marché des Titres Publics, il s’est avéré nécessaire de permettre à ces derniers de continuer à mobiliser du financement dans le but de poursuivre les actions en vue de diminuer les impacts négatifs de la pandémie liée à la COVID-19 sur les économies de l’Union.

C’est dans ce contexte que l’agence UMOA-Titres a publié ce lundi 26 octobre, le programme de la phase 3 des émissions de Bons Social Covid-19 avec à la clé, 671,13 milliards de FCFA à lever par les Etats de la région. Ce premier calendrier couvre la période du 27 octobre au 10 novembre 2020.A l’exception du Togo, du Burkina Faso et de la Guinée-Bissau , c’est le Sénégal qui ouvre le bal en sollicitant 103,13 milliards, suivi de la Côte d’Ivoire le 2 novembre avec une ambition de 200 milliards. Pour leur part, le Mali, le Bénin et le Niger vont solliciter respectivement 25 milliards, 133 milliards et 110 milliards de FCFA les 3, 4 et 1à novembre 2020. A noter que la deuxième phase a permis aux Etats de l’UMOA de lever 831 milliards de FCFA entre le 28 juillet et le 13 août 2020, contre 1 200 milliards du 27 avril au 14 mai 2020. Avec une nouveauté des opérations qui passe à un mois, contre 3 mois lors des deux premières phases

A noter que la deuxième phase a permis aux Etats de l’UMOA de lever 831 milliards de FCFA entre le 28 juillet et le 13 août 2020, contre 1 200 milliards du 27 avril au 14 mai 2020. La locomotive de la région sera de nouveau sur le marché dans le cadre de la phase 3 des bons covid-19 pour tenter de lever 100 milliards à la date du 6 novembre.