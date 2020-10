Le Covid-19 a fait exploser le marché du e-learning en Afrique, pour le bonheur d’atingi.org

BERLIN, Allemagne, 27 octobre 2020/ — www.atingi.org, plateforme gratuite de e-learning, est désormais disponible dans les 54 pays du continent africain. Le marché du e-learning a connu un essor considérable en Afrique lors de la crise mondiale du Covid-19. Alors qu’écoles et universités se voient obligées de dispenser leurs cours à distance, applications et plateformes d’apprentissage en ligne ont été réquisitionnées par les utilisateurs soucieux d’améliorer leurs compétences lors des confinements nationaux. atingi.org débarque sur le marché en s’attachant particulièrement à atteindre les populations marginalisées n’ayant jamais eu accès à un enseignement de qualité. La plateforme donne accès au meilleur contenu d’apprentissage en ligne pour les citoyens africains, et changera leur vie en améliorant leurs perspectives de carrière, tout en soutenant les initiatives d’entrepreneuriat. En mettant à disposition des ressources éducatives gratuites et de qualité, la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH cherche à soutenir la croissance économique du berceau de l’humanité en permettant de combler les lacunes et former de nouvelles compétences depuis chez soi. Avec cette initiative, atingi espère encourager les citoyens à acquérir les compétences indispensables à la transformation numérique du continent. Pour ce faire, elle s’est associée à des organisations internationales de premier plan comme la Banque mondiale ou encore Smart Africa, qui compte déjà 30 pays membres. Gerd Müller, ministre fédéral allemand de la coopération économique et du développement, a déclaré : « La mutation vers le numérique peut aider l’Afrique à se développer à pas de géant. Cette nouvelle plateforme de e-learning représente une nouvelle opportunité pour les jeunes des zones rurales et reculées. Il nous faut exploiter tout le potentiel de la technologie moderne afin de permettre aux jeunes Africains d’accéder à la formation, au secteur agricole, médicinal ou technologique. » L’un des nombreux effets de la pandémie actuelle a été l’explosion de l’apprentissage en ligne, en particulier en Afrique. D’ailleurs, selon un rapport de Global Market Insights (https://bit.ly/3ktvw7K), le marché du e-learning en Afrique devrait peser presque deux milliards de dollars d’ici 2024. Contrairement aux autres plateformes de cyberapprentissage, atingi conçoit son contenu en collaboration avec des partenaires locaux spécialisés, et tient particulièrement compte des besoins et des marchés locaux, ce qui lui confère une pertinence contextuelle inégalée. Elle délivre par ailleurs un certificat de réussite aux apprenants ayant validé leur cours. « L’un des chantiers majeurs d’atingi sera bien évidemment la formation professionnelle, puisque celle-ci permettra aux Africains de créer et de valoriser leurs propres opportunités de carrière chez eux. Nous nous sommes décidés à mettre notre savoir en pratique en proposant du contenu adapté au contexte local, grâce à une méthode d’apprentissage de pointe, accessible à toute personne disposant d’une connexion Internet, et ce sans aucun frais », explique Michael Krake, directeur général adjoint pour le secteur privé, le commerce, l’emploi et les technologies numériques au ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. atingi.org est disponible dans toute l’Afrique ; son contenu est proposé en anglais ou en français, et il est conçu pour fonctionner sur n’importe quel appareil connecté à Internet, offrant aux apprenants des possibilités d’apprentissage adaptées à chacun. En plus des programmes actuels d’auto-apprentissage, atingi.org prévoit à l’avenir de proposer des cours dispensés par des tuteurs, et même des cours hybrides combinant des éléments de la vie réelle avec des sessions virtuelles. « Dans de nombreuses régions d’Afrique, l’accès à l’éducation, tout particulièrement pour les filles et les populations rurales, constitue un frein au développement économique et social. Avec atingi.org, nous espérons, en toute humilité, contribuer à briser ce cycle d’exclusion scolaire, et à promouvoir l’accès à l’emploi pour tous. Nous encourageons vivement les Africains à se rendre sur cette plateforme, à s’inscrire et à suivre les cours qui leur permettront de mettre leurs ambitions en pratique. Il est de notre devoir d’aider l’Afrique à libérer son potentiel tout en veillant à ce que ses citoyens réalisent leurs aspirations professionnelles, quelles qu’elles soient », conclut Michael Krake. Distribué par APO Group pour GIZ.