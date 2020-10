REPORTAGE. PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE : DANS LE KENTUCKY, LE SPECTRE DES VIOLENCES POLICIÈRES HANTE LES AFRO-AMÉRICAINS

L‘avocat des rues. C’est le surnom donné par la communauté afro-américaine à Christopher 2X. “Je milite pour la paix et la justice depuis vingt ans, se félicite ce grand Noir de 60 ans. J’accompagne des familles qui ont perdu leurs enfants à cause des violences par armes à feu ou des violences policières.” L’activiste pointe du doigt les dizaines de souvenirs qui jonchent son bureau, les chaises, le sol de son petit bureau de l’ouest de Louisville. Des coupures de presse encadrées. Des artefacts amérindiens. Les jouets d’un enfant disparu 15 ans plus tôt, offerts par sa mère.

Dans un angle du bureau, Christopher 2X a créé “un autel” en mémoire de César Ivan Cano, un garçon assassiné dont il a accompagné les proches. (MARIE-VIOLETTE BERNARD / FRANCEINFO)

Christopher 2X a grandi dans le West End. “Mes parents étaient très présents mais on vivait dans un quartier pauvre, rongé par les violences et où les relations avec la police n’étaient pas très bonnes. Je suis devenu activiste parce que je connais ce ‘terrain’ et je voulais essayer de faire la différence”, détaille le sexagénaire, au crâne lisse. La mort de Michael Newby*, un jeune Noir abattu de plusieurs balles dans le dos par un policier en 2004, l’a définitivement propulsé dans cette voie. “Sa mère m’a demandé de l’aider à médiatiser l’affaire et je suis en quelque sorte devenu son porte-parole.”

Sur son tee-shirt ample comme sur les bracelets noirs à son poignet, “Chris” porte le nom de son association caritative*. Game Changers accompagne les enfants exposés aux violences par armes à feu et les encourage à poursuivre leurs études. Désormais, ce grand homme au visage doux est l’une des premières personnes que les familles appellent lorsqu’un drame se produit. Ce fut le cas en mars, au lendemain de la mort de Breonna Taylor. “J’essaie d’aider ces familles le mieux possible : en organisant les obsèques, en les mettant en contact avec la presse. Cette fois, je les ai tout de suite mises en relation avec des avocats”, explique l’activiste, enfonçant son bonnet sur ses lunettes.