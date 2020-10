Krépin Diatta : une dernière année à Bruges avant l’explosion au très haut niveau

Pour sa troisième saison avec le Club Brugge, Krépin Diatta doit désormais effectuer l’année de la confirmation. Malgré ses 21 ans et deux premières saisons en nette progression, le Sénégalais est attendu au tournant pour exploser et espérer rejoindre l’un des cinq grands championnats à la fin de l’année.

Le Sénégal a probablement une nouvelle pépite dans ses rangs en la personne de Krépin Diatta. Le jeune ailier droit, qui comptabilise déjà 13 sélections pour 1 but, progresse à vitesse grand v du côté du Club Bruges et de la Jupiler Pro League. Mais très vite, le championnat belge risque d’être trop petit pour l’attaquant et cette saison pourrait bien être la dernière du côté des Noir-et-Bleu.

Du haut de ses 21 ans, Diatta, né à Dakar, a déjà une petite réputation dans le monde du foot. Lors de la CAN 2019 en Egypte, pour sa première compétition internationale avec le Sénégal, le jeune attaquant a été élu meilleur jeune joueur de la compétition. Pour sa première apparition dans le tournoi, il a d’ailleurs été élu homme du match en marquant contre la Tanzanie lors de la première journée. Rapide, technique et à l’aise devant le but, il semble déjà être le digne hériter de Sadio Mané mais pourrait, surtout, combiner avec l’ailier de Liverpool dans les prochaines années en sélection.

Au niveau du Club Bruges, ses statistiques aussi sont en nette hausse. Après 2 buts et 5 passes décisives en 28 matchs toutes compétitions confondues en 2018-2019, Diatta a offert un sacré boost à ses chiffres l’an passé grâce à ses 8 pions et 4 passes décisives en 35 rencontres, toutes compétitions confondues. Et cette saison, alors qu’il ne compte que 8 petites apparitions seulement, il a déjà planté à 5 reprises ! Il part donc sur les chapeaux de roues et cette année pourrait bien lui permettre de rejoindre un grand club l’été prochain.

D'ici le mercato estival, en juillet prochain, Diatta a un gros objectif pour cette saison : porter le Club Bruges vers le titre de champion de Belgique. Les Brugeois sont les principaux favoris au titre final pour cette saison.

Déjà premier du championnat, Bruges est à égalité de point avec la surprise Chareloi mais est largement devant grâce à la différence de buts. Si le début de championnat est serré : 5 équipes se tiennent en deux points, l’écurie du Sénégalais est loin devant puisque le deuxième club favori est Charleroi avec une cote de 8,00, puis le Standard (10,00) et Anderlecht (11,00). Diatta, qui est le leader offensif des Noir-et-Bleu, aura donc un énorme rôle à jouer pour porter la formation de Philippe Clément vers le titre. Il pourra aussi compter sur d’autres joueurs de qualité comme David Okereke (23 ans, Nigeria), Hans Vanaken (28 ans, Belgique) et évidemment le très expérimenté Simon Mignolet (32 ans, Belgique), au poste de gardien de but. Bref la saison s’annonce superbe pour Bruges !