Le représentant des musulmans France regrette ses propos “maladroits”

“Pas le seul support pédagogique”

“J’ai rappelé que ces caricatures ne sont pas et ne doivent pas être le seul support pédagogique pour illustrer la liberté d’expression”, a expliqué mercredi M. Moussaoui. “Les musulmans de France”, a-t-il précisé, “doivent faire confiance au sens de responsabilité des enseignants et des institutions éducatives. Face aux élèves, ils sauront trouver les mots et les gestes appropriés”. “Au droit de caricaturer”, a conclu M. Moussaoui, “opposons le devoir d’ignorer, et cessons de répondre ou de réagir à ce type d’expression”.