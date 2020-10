La laïcité, un sujet de discorde à gauche depuis l’affaire du voile de 1989

« C’est l’histoire d’un dilemme », résume Thomas Legrand, auteur du documentaire Laïcité, 30 ans de fracture à gauche, diffusé sur LCP et suivi d’un débat. Pour en comprendre les origines et les évolutions, il a fait appel à des politiques, journalistes, acteurs associatifs de l’époque, qui se confient et commentent des archives de l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Après l’assassinat du professeur d’histoire-géographie Samuel Paty par le terroriste islamiste Abdouallakh Anzorov, leurs témoignages, enregistrés avant ce drame, frappent par leurs hésitations et par le rôle primordial du corps enseignant qu’ils révèlent.

« Ce qui m’intéressait, c’était de partir de 1989, de ce moment-clé ou le clivage est né », raconte l’auteur. Cette année-là, la décision de trois collégiennes de Creil (Oise) d’aller en classe la tête couverte d’un foulard soulève une polémique nationale et divise la gauche. « Le clivage se crée en deux “sonores [déclarations]” », dit-il. D’un côté, Danielle Mitterrand (1924-2011), épouse du président en exercice, explique qu’il faut accueillir ces jeunes filles au nom de la diversité ; de l’autre, la féministe Gisèle Halimi (1927-2020), déclare que le port du voile est un asservissement de la femme et que, à ce titre, on ne peut pas l’accepter. Deux prises de position de gauche inconciliables.

Certains, comme Elisabeth Badinter, voient immédiatement un problème. Elle se souvient de François Mitterrand lui déclarant : « Mais enfin, Elisabeth, deux gamines avec un foulard sur la tête, ça ne menace pas la République. » Pourtant « ces jeunes filles étaient évidemment manipulées », affirme-t-elle aujourd’hui.

Caricatures et attentat de « Charlie Hebdo »

Malgré l’appel à minimiser l’incident, les professeurs de Creil refusent de laisser entrer les collégiennes voilées. Au fil des développements, Jean-Luc Mélenchon, alors adjoint au maire de Massy (Essonne), commence à douter. Jean Glavany, ex-député, sénateur et ministre PS, prend la mesure du sujet en participant à la commission Stasi (sur l’application du principe de laïcité), où il entend les récits remontés du terrain par les enseignants. Manuel Valls, ancien premier ministre, ne comprendra également que « plus tard » la portée de l’affaire. Marie-George Buffet, ex-première secrétaire du Parti communiste (PCF), reconnaît quant à elle s’être trompée depuis le début. Le port du voile sera finalement interdit dans les établissements scolaires après le vote d’une loi en 2004.

Les autres points de bascule historiques qui vont suivre sont également analysés et commentés par les différents intervenants, de la publication de « ces putains de caricatures » de Mahomet, le 8 février 2006, comme l’exprime Philippe Val, ex-directeur de Charlie Hebdo, aux attentats contre l’équipe du magazine satirique en 2015. Tous semblent tiraillés intellectuellement. Jean-Louis Bianco, à la tête de l’Observatoire de la laïcité, approuve à demi-mot Elisabeth Badinter lorsqu’elle met en garde : « Il ne faut pas avoir peur de se faire traiter d’islamophobe. » « Ils réfléchissent tout haut », apprécie Thomas Legrand. Des politiques qui osent dire leurs doutes, ce n’est pas si courant.