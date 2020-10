(APS) – La direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) annonce organiser lundi, à partir de 8 heures, une séance de dépistage volontaire du cancer du sein et du col de l’utérus au profit de personnel féminin, des épouses, retraitées et veuves de ses agents.Selon un communiqué, cette manifestation se déroulera dans le hall de la DGCPT, dans le cadre de l’accompagnement sanitaire des agents du Trésor et de leurs familles.