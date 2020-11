NOUVEAU GOUVERNEMENT – la liste complète.

y Sall vient d’être publié. Ci-dessous la liste complète.

-Sidiki Kaba ministre des Forces armées -Abdoulaye Daouda Diallo ministre des Finances et du Budget -Malick Sall ministre de la Justice Garde des Sceaux -Aissata Sall Sall ministre des Affaires étrangères -Antoine Felix Diome ministre de l’Intérieur -Mansour Faye ministre des Infrastructures -Amadou Hott Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération -Mariama Sarr ministre de la Fonction publique -Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la Santé -Ndeye Saly diop Dieng ministre de la Femme, de la Famille du genre et de la protection des enfants -Omar Sarr ministre des Mines et de la Géologie -Moussa Baldé ministre de l’Agriculture et de l’équipement rural -Serigne Mbaye Thiam ministre de l’Eau et de l’Assainissement -Alioune Sarr ministre du Tourisme et des Transports aériens -Oumar Gueye ministre des Collectivités territoriales porte-parole gouvernement -Mamadou Talla ministre de l’Education nationale -Cheikh Oumar Hann ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’innovation -Mme Sophie Gladyma ministre du Pétrole et des énergies -Samba Ndiobène Kâ ministre du Développement communautaire de l’équité sociale et territoriale -Moustapha Diop ministre du développement industriel et des Pmi -Alioune Ndoye, ministre de la pêche et de l’Economie maritime -Samba Sy ministre du Travail -Abdoul Karim Sall ministre de l’Environnement et du développement durable -Matar Ba ministre des Sports -Abdoulaye Seydou Sow ministre de l’Urbanisme et de l’Hygiène publique -Aminata Assome Diatta ministre du Commerce et des Pme -Abdoulaye Diop ministre de la Culture et de la Communication -Aly Saleh Diop, ministre de l’Elevage et des productions animales Néné Fatoumata Tall ministre de la Jeunese -Zahra Iyane Thiam ministre de la Microfinance et de l’Economie solidaire -Dame Diop ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle -Pape Amadou Ndiaye ministre de l’Articanat et de la Transformation du secteur informel -Yankhoba Diattara ministre de l’Economie numérique et des télécommunications -Moïse Diégane Sène, secrétaire d’Etat chargé des sénégalais de l’extérieur -Mamadou Saliou Sow secrétaire d’Etat chargé de la promotion des Droits humains et de la bonne Gouvernnace -Mayacine Camara, secrétaire d’Etat chargé du réseau ferroviaire -Victorine Ndèye, secrétaire d’Etat chargé du Logement