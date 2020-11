Emigration clandestine: Une pirogue transportant 129 personnes dont 3 femmes interceptée

Le récit des périls se poursuit. Une fois de plus, une embarcation a été interceptée à 65 km environ au large de Dakar, hier vers 8h 30 par le patrouilleur Kédougou de la Marine nationale. L’information est livrée par la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa).

La pirogue transportait, d’après le communiqué de la Dirpa, 129 passagers dont trois femmes et quelques mineurs. Il y est également indiqué que la quasi-totalité des passagers ne portait pas de gilet de sauvetage. Malgré le refus du convoyeur d’obtempérer, signale la note, la pirogue a été escortée par le patrouilleur de la Marine et contrainte à rallier la base navale Amiral Faye Gassama de Dakar où elle est arrivée à 17h 25 le même jour. La pirogue et tous les passagers ont été mis à la disposition de la Police nationale pour les besoins de l’enquête.

Alassane Aliou Fèré MBAYE