Tousser dans son smartphone pour savoir si on a le Covid-19 ?

Des chercheurs du prestigieux Massachusset’s Institute of Technology (MIT) ont mis au point un algorithme à base d’intelligence artificielle capable de déterminer si une personne est atteinte du coronavirus Covid-19, juste en écoutant sa toux. En effet, lorsqu’on est malade, notamment de la Covid, on tousse d’une manière particulière, imperceptible à l’oreille humaine, mais identifiable par une oreille artificielle bien entrainée. Le programme, à base de réseaux neuronaux, a été entrainé sur des dizaines de milliers d’échantillons de toux. Selon les chercheurs, il parvient à détecter des personnes positives au Coronavirus avec un taux de réussite de 98,5 %. Cela marche encore mieux sur les malades asymptomatiques avec un taux de réussite de 100%. D’autres scientifiques dans le monde travaillent sur le même type de projet, notamment à l’EPFL, l’École Polythechnique de Lausanne, en Suisse.

Une appli pour détecter la Covid-19 ?

Les chercheurs du MIT sont en train de développer une application mobile gratuite qui devrait permettre de se tester directement, juste en toussant devant le micro de son smartphone. Cependant, cette appli devra d’abord être validée par les autorités de santé, comme la FDA aux États-Unis, avant d’être mise en ligne. Les chercheurs évoquent aussi l’idée que l’on puisse activer des dispositifs d’écoute et de surveillance permanente pour détecter des malades, mais cela risque de poser évidemment des questions de vie privée.

Tapoter son iPhone pour générer son attestation

En attendant, on peut utiliser son smartphone pour générer l’attestation obligatoire de déplacement. Comme au printemps dernier, il est possible de la remplir en ligne via son mobile. Il est même possible de la présenter en version numérique en cas de contrôle. Le lien est désormais accessible directement dans l’application ”Tous anti Covid”. Mieux encore, les possesseurs d’iPhone peuvent bénéficier depuis peu d’une nouvelle fonction insolite qui permet de lancer l’attestation, en tapotant à l’arrière du téléphone. Le tapotage est une fonction ”cachée” de l’iPhone qui vient tout juste d’être dévoilée, et des bidouilleurs ont trouvé le moyen de programmer ce tapotage pour qu’il ouvre automatiquement l’attestation de déplacement. La nouvelle a connu un joli succès ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Attention, ce n’est pas une fonction ”officielle” émanant d’Apple ni du Gouvernement, mais bien un ”bidouillage”.