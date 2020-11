Accusation de malversations : La réaction ferme d’Aminata Touré !

Aminata Touré n’a pas tardé à réagir suite aux informations parues et évoquant des fautes de gestions dont elle se serait rendue coupable à la tête du Conseil économique, social et environnemental (Cese). Elle nie tout en bloc.

«Dans l’attente sereine de la passation de service avec le nouveau président du CESE, je voudrais informer l’opinion nationale et internationale que j’ai eu à diriger le Conseil économique, social et environnemental pendant 16 mois en stricte conformité avec les règles et standards de bonne gestion. Les documents de vérifications sont en ordre et disponibles au niveau de l’institution ainsi que ma déclaration de patrimoine déposée à l’Ofnac », déclare la désormais ex-présidente du Cese, dans une déclaration rendue publique ce mardi.

Elle tient à dire que «nul ne saurait à cette étape de ma vie administrative et politique ternir (sa) réputation et (son) intégrité».

Elle avertit également qu’elle se réserve le droit d’ester en justice «contre toute tentative de diffamation ou d’intimidation».