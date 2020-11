9ème FORUM MONDIAL DE L’EAU – Dakar 2021 reporté jusqu’en 2022

Alors que les autorités annonçaient que le Sénégal a besoin de plus de 3500 milliards de francs CFA pour atteindre l’Objectif de développement durable (ODD) 6, relatif à l’accès universel à l’eau et à l’assainissement, le Forum mondial de l’eau que notre pays préparait depuis plusieurs mois et initialement prévu à Dakar en 2021, a été reporté. Il aura désormais lieu du 21 au 26 mars 2022. Une décision prise par le Sénégal et le Conseil mondial de l’eau. Selon un communiqué parvenu à Sud Quotidien, ce report, est dû à la progression de la pandémie de Covid-19 à travers le monde qui a mis à l’arrêt le processus préparatoire et obligé de différer l’organisation des évènements préalables pour garantir les meilleures conditions sanitaires aux parties prenantes. Toutefois, note la même source, le Sénégal et le Conseil mondial de l’eau restent mobilisés, avec leurs partenaires, afin d’assurer la tenue à Dakar d’un Forum, y compris un sommet de Chefs d’Etat, répondant aux priorités politiques pour la préservation et la gestion de cette ressource majeure menacée. La prochaine édition du forum, qui a pour thème «Sécurité de l’eau pour la Paix et le Développement», sera la première organisée en Afrique sub-saharienne. Elle offrira une plateforme aux professionnels et aux décideurs pour répondre à la priorité d’accélérer et d’amplifier l’accès à l’eau et l’assainissement pour tous. Dans ce contexte marqué par le Covid-19, le forum contribuera aussi à construire un monde résilient où l’eau est un élément central, au service des besoins essentiels de l’homme et de la planète, ajoute le texte. Cette décision de report du forum intervient 24h après la tenue, avant-hier lundi, d’une rencontre préparatoire de la réunion des ministres des Finances africains, prévue ce mercredi 4 novembre. Lors de cette rencontre, le chargé des Opérations à la Cellule de planification et de coordination du ministère de l’Eau et de l’Assainissement, Dame Ndiaye a révélé que le Sénégal doit mobiliser 3500 milliards de francs CFA pour être au rendez-vous de l’ODD 6 en 2035. Il s’agit, maintenant, de garantir aux communautés une eau de qualité disponible dans tous les ménages. D’où l’importance, à son avis, de financement conséquent, signale t-il, informant que l’Etat du Sénégal a mis en place le Fonds bleu dont la mission est de prendre en charge au moins 15% de financement. Mariama DIEDHIOU (Stagiaire)

SUDONLINE