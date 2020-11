CONFÉRENCE PANAFRICAINE SUR LES FLUX FINANCIERS ILLICITES ET LA FISCALITÉ DU 9 AU 13 NOVEMBRE

(APS) – La 8e Conférence panafricaine sur les Flux Financiers Illicites et la Fiscalité se tiendra en visio-conférence du 9 au 13 novembre 2020, a appris l’APS.

Cette rencontre est organisée par le think thank TrustAfrica, en collaboration avec 16 co-organisateurs dont le Réseau pour la Justice Fiscale – Afrique (TJN-A), l’Union africaine (UA), la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), l’Alliance mondiale pour la Justice Fiscale (GATJ), le Forum sur l’Administration Fiscale Africaine (ATAF), Oxfam, l’Union Panafricaine des Avocats (PALU) et le Forum et Réseau Africain sur la Dette et le Développement (AFRODAD).

En raison de la pandémie de Covid-19, l’édition 2020 du PAC se tiendra sous forme d’une combinaison d’événements physiques (dans les pays où c’est possible) ainsi que des sessions virtuelles en marge de la réunion et des sessions plénières, selon les organisateurs.

Cette édition sera axée sur le thème : ‘’L’Afrique que nous voulons après la Covid-19 : optimiser la mobilisation des ressources internes du secteur extractif pour la transformation de l’Afrique’’.

Selon les organisateurs, ‘’le but principal du PAC 2020 est d’explorer des stratégies visant à renforcer l’action panafricaine coordonnée et la solidarité mondiale en vue d’arrêter l’hémorragie des revenus publiques dans le secteur extractif africain’’.

OID/AKS