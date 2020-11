Élection présidentielle américaine: qui sera le prochain président ?

Alors que, dans un certain nombre d’Etats, on attend le verdict des votes par correspondance, le président sortant joue sur les accusations de fraude. Dans un tweet, il dénonce “l’apparition de bulletins surprise” et qualifie la situation de “VERY STRANGE“, très étrange, en majuscule dans le texte. Riposte immédiate de son adversaire sur Twitter également ; le candidat démocrate promet “une lutte sans répit jusqu’à ce que chaque bulletin soit compté“.

18h44 Au lendemain de la présidentielle, les Américains ne savent toujours pas qui sera à la tête de leur pays au cours des quatre prochaines années. Selon les derniers décomptes, Joe Biden a déjà acquis 227 grands électeurs, contre 213 pour Trump. Manque encore le très important Etat de Pennsylvanie et son résultat s’appuiera sur les fameux votes par correspondance qui devraient être favorables à Biden et dont Trump ne veut pas entendre parler.

Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Administration will rejoin it. https://t.co/L8UJimS6v2

– Géorgie : 16 grands électeurs sont en jeu. 94% des votes ont été comptabilisés dans cet Etat du Sud-Est qui vote traditionnellement républicain. Donald Trump y fait la course en tête depuis mardi soir, mais son avance s’est réduite au fil de la journée mercredi et les médias américains prédisent un score extrêmement serré.

10h50

Victoire de Joe Biden à Hawaii, selon CNN

Joe Biden remporte l’Etat d’Hawaii et ses 4 grands électeurs. Le candidat démocrate a désormais le soutien de 235 grands électeurs contre 213 pour Donald Trump.

10H20

Donald Trump : retour sur quatre années à la Maison Blanche

9H50

L’équipe de Joe Biden dénonce les propos scandaleux de Donald Trump

Dans un communiqué, les Démocrates se sont dit prêts à “combattre” en justice si Donald Trump saisit la Cour suprême.

9H30

Une vie en politique, portrait de Joe Biden

8H20

Déclaration de Donald Trump

“Nous avons gagné ces élections”, a affirmé Donald Trump devant ses partisans. Mike Pence, le vice-président des Etats-Unis a lui aussi pris la parole. “Je crois que nous sommes en bonne voie pour la victoire” a-t-il nuancé.

Donald Trump a également annoncé qu’il allait saisir la Cour Suprême. Un peu plus tôt sur Twitter, il a accusé Joe Biden de “voler” l’élection. Ce message a par ailleurs été signalé par Twitter qui a alerté : “Une partie ou la totalité du contenu partagé dans ce Tweet est contestée et susceptible d’être trompeuse quant au mode de participation à une élection ou à un autre processus civique”.

“Nous avons déjà gagné”, assure Donald Trump :

Voir ici la déclaration de Donald Trump et Mike Pence

8H10

Depuis quelques heures le monde a les yeux rivés sur les Etats-Unis, quelles sont les premières tendances, quels sont les premiers résultats ? Réponses en images

07H50

L’Etat du Montana, et ses 3 grands électeurs, remporté par Donald Trump, selon CNN

Donald Trump compte désormais 213 grands électeurs contre 220 pour Joe Biden.

07H25

Donald Trump remporte, selon CNN, le Nebraska avec ses 4 grands électeurs

Joe Biden lui remporte le second district de cet État qui donne un grand électeur. Joe Biden compte 220 grands électeurs. Donald Trump en a 219.

07h15

Donald Trump remporte le Texas. Victoire de Joe Biden dans le Rhode Island.

Joe Biden compte 219 grands électeurs et Donald Trump 209 grands électeurs.

07h12

Joe Biden répond par tweet à Donald Trump

Joe Biden répond par tweet à Donald Trump qui accusait son camp de “voler le scrutin”. “ Ce n’est pas moi, ni Trump qui décidons du résultat. Ce sont les électeurs ! ”, écrit le candidat démocrate.

07H05

Trump répond à Biden

Donald Trump a répondu par tweet au discours de Joe Biden accusant ce dernier de “voler le scrutin”. “On ne peut pas continuer à voter après la fermeture des bureaux de vote” a ajouté le président sortant.

06 h50

Biden s’exprime devant ses partisans dans son fief du Delaware

Malgré sa défaite annoncée par CNN dans l’Ohio et la Floride, Joe Biden veut toujours croire en sa victoire. “Nous sommes confiants en notre victoire. Il faut que toutes les voix soient prises en compte, toutes les voix. Nous restons confiants, nous allons gagner l’Arizona. Nous sommes confiants sur le Michigan et le Wisconsin.”

6h45

#ETATSPIVOTS La Floride, autre victoire majeure pour Donald Trump

Le président sortant remporte les 29 grands électeurs de la Floride. Un État qu’espérait prendre Joe Biden.

06h38

Biden va s’exprimer

L’ensemble des médias américains annonce une prochaine prise de parole de Joe Biden. Les résultats de plusieurs Etats pivots ne sont pas encore donnés.

6h15

#ETATSPIVOTS L’Ohio, une victoire importante pour Donald Trump

Avec cette victoire dans l’Ohio, Donald Trump sauve l’un des États qui auraient pu lui faire perdre la Présidence. Mais la situation incertaine du dépouillement dans l’Arizona et même en Géorgie n’écarte pas totalement la possibilité d’une défaite au niveau national. L’Ohio a toujours voté pour le candidat finalement élu président des Etats-Unis depuis plusieurs décennies.

06h08

#ETATSPIVOTS Donald Trump remporte l’Ohio

Donald Trump remporte l’Etat de l’Ohio et ses 18 grands électeurs. L’Ohio était un des états pivots qui avait fait basculer l’élection présidentielle en 2016. Donald Trump compte désormais 132 grands électeurs contre 205 pour Joe Biden.

05H55

Joe Biden remporte l’Etat de Virginie.

L’État compte 13 grands électeurs. Le candidat démocrate compte 205 grands électeurs contre 114 pour Donald Trump.

5h43

Une nuit électorale à la cité universitaire à Paris

A 5h du matin, à la cité universitaire internationale à Paris, les étudiants ont finalement déserté la nuit électorale américaine à la télévision, sauf Dylan qui veut rester jusqu’au bout pour vivre ce qu’il considère comme un événement historique.

Dylan Macchiarini Crosson, étudiant de Washington en M2 d’affaires européennes à Sciences Po © Alexandre Malesson

05H39

La bataille du Sénat

Les élections sénatoriales sont également serrées entre Républicains et Démocrates. Les républicains perdent un siège au Colorado, en prennent un en Alabama. Le Sénat compte 100 sièges. Pour l’instant, la chaîne CNN donne 42 sièges aux démocrates et 42 aux républicains. Mitch McConnell, allié de Donald Trump et chef de la majorité républicaine au Sénat américain l’emporte lui dans son fief du Kentucky.

05H27

Donald Trump victorieux dans le Mississippi

Donald Trump remporte les six grands électeurs de l’État du Mississippi. Donald Trump compte désormais 114 grands électeurs contre 192 pour le candidat démocrate, Joe Biden.

05h24

La nuit électorale américaine croquée par le dessinateur algérien Dilem

05H00

Joe Biden l’emporte dans les États de la côte Ouest.

Joe Biden remporte l’Illinois où se trouve la ville de Chicago. Les États de l’Ouest tombent dans l’escarcelle de Joe Biden avec l’État de Washington (Seattle), l’Oregon et surtout la Californie. Donald Trump l’emporte dans le Wyoming et le Missouri. Donald Trump compte 108 grands électeurs contre 192 grands électeurs pour Joe Biden.

04h50

Duel au coude à coude entre Donald Trump et Joe Biden

Joe Biden l’emporte dans le New Hampshire sur la côte Est. Selon CNN, Donald Trump remporte la victoire dans le Kansas, le Nebraska et l’Utah. Le duel est serré entre les deux candidats. Joe Biden compte 98 grands électeurs. Donald en a 95. Il en faut au minimum 270 pour être élu président.

04h44

La nuit électorale américaine croquée par le dessinateur algérien Dilem

04H35

Joe Biden victorieux dans le Nouveau-Mexique

Joe Biden remporte l’État du Nouveau-Mexique qui compte 5 grands électeurs. Pour l’instant Joe Biden mène toujours la course aux grands électeurs avec 94 d’entre eux contre 72 pour Donald Trump.

04h06

La nuit électorale américaine croquée par le dessinateur algérien Dilem

04h01

Le camp Biden mise sur l’Arizona

Joe Biden espère retourner l’État de l’Arizona et décrocher les 11 grands électeurs qu’il offre. En 2016, Donald Trump l’avait remporté mais entre-temps, le camp démocrate a obtenu plusieurs succès électoraux dont un siège au Sénat, pourtant dévolu aux Républicains depuis trois décennies. La démographie de cet Etat de l’Ouest a beaucoup évolué, notamment avec l’arrivée de nombreux électeurs latinos.

03h53

Le Colorado pour Biden, l’Alabama et le Dakota du Nord pour Trump

Joe Biden s’empare du Colorado et Donald Trump l’emporte dans le Dakota du Nord. Dans le Sud, Donald Trump l’emporte dans l’Alabama. Le candidat démocrate compte 89 grands électeurs contre 72 pour le président sortant.

03h35

La nuit électorale américaine croquée par le dessinateur algérien Dilem

03H30

Dakota du Sud et Connecticut sans surprise

Sans surprise, Donald Trump l’emporte dans le Dakota du Sud. Joe Biden est lui victorieux dans le Connecticut sur la côte Est. Le candidat démocrate Joe Biden compte 80 grands électeurs et Donald Trump 51.

3h19

Les bulletins de vote dans les #ETATSPIVOTS n’ont pas encore parlé

À l’heure qu’il est, aucun des résultats annoncés par les grands médias américains ne constitue une surprise.

03h15

Biden l’emporte à New York et dans le New Jersey, Trump dans l’Arkansas( (CNN)

Joe Biden remporte l’État de New York avec ses 29 grands électeurs selon CNN. L’État est traditionnellement démocrate. L’ancien vice-président démocrate l’emporte également dans un autre fief démocrate le New Jersey. Donald Trump l’emporte dans l’Arkansas. Joe Biden compte désormais 73 grands électeurs contre 48 pour le président sortant Donald Trump.

02 h59

#ETATSPIVOTS Joe Biden en avance en Caroline du Nord

CNN annonce que 70% des bureaux de vote ont été dépouillés en Caroline du Nord. Et Joe Biden mène. Cet Etat du Sud comme la Georgie était un Etat traditionnellement républicain. La mobilisation de l’électorat noir semble jouer selon CNN en faveur de l’ancien vice-président démocrate. Une victoire de Joe Biden dans cet Etat qui compte 15 grands électeurs pourrait faire basculer la présidentielle.

02h45

#ETATSPIVOTS Le Texas, l’Arizona, le Wisconsin et le Michigan, quatre des Etats-pivots, ferment tous leurs bureaux de vote (3h heure de Paris)

Le Texas n’a plus voté démocrate depuis 1976 et Donald Trump s’y était largement imposé en 2016. Cette fois, les résultats s’annoncent plus serrés. Les grandes villes de cet Etat accueillent de plus en plus de minorités (latinos, asiatiques) et cela pourrait faire grimper le vote en faveur de Joe Biden. Une victoire de l’ancien vice-président au Texas serait un atout maître grâce à 38 grands électeurs. Elle reste improbable d’après les derniers sondages.

A l’inverse, la victoire de Donald Trump dans le Wisconsin, en 2016, avait été une grande surprise. Les derniers scrutins dans cet Etat montraient malgré tout un retour vers le bleu démocrate.

02 h 38

La Virginie occidentale pour Trump (CNN)

CNN annonce que Donald Trump remporte la Virginie occidentale qui compte 5 grands électeurs.

02h35

Donald Trump a 37 grands électeurs contre 30 pour Joe Biden.

CNN annonce la victoire de Donald Trump dans le Tennessee.

02H09

Biden a 30 grands électeurs contre 26 pour Trump (CNN)

CNN annonce la victoire de Donald Trump dans l’Oklahoma et le Kentucky. Joe Biden l’emporte dans le Maryland, le Delaware, et le Massachusetts selon CNN.

2h05 La nuit électorale américaine croquée par le dessinateur algérien Dilem

2h03

#ETATSPIVOTS La Floride et la Pennsylvanie ferment leurs bureaux de vote (2h heure de Paris)

Ce sont deux des Etats-clés les plus scrutés en cette nuit électorale américaine. Donald Trump mise beaucoup sur la Floride et la Pennsylvanie pour être réélu. S’il perd la Floride en particulier, il aura beaucoup de mal à s’imposer. Comme à chaque élection, le résultat risque d’être particulièrement serré et risque de ne pas être connu plusieurs heures après la clôture.

En 2016, c’est la victoire des 20 grands électeurs de Pennsylvanie qui avait assuré son élection à Donald Trump. Les zones rurales de cet État votent en général Républicains et les grandes villes se tournent plutôt vers les Démocrates. Avantage pour Joe Biden : il est originaire de cet Etat.

01h 32

#ETATSPIVOTS Premiers résultats serrés en Floride

CNN annonce des premiers résultats très serrés entre Joe Biden et Donald Trump après le dépouillement de 56% des bureaux de vote en Floride. En 23 élections depuis 1928, seuls deux candidats ont remporté la présidentielle en perdant la Floride. En novembre 2016, Donald Trump avait remporté le scrutin en Floride devant Hillary Clinton. L’État compte 29 grands électeurs.

01h27

Joe Biden donné vainqueur dans le Vermont (AFP).

L’État compte 3 grands électeurs.

01h19#ETATSPIVOTS Prochain État pivot à fermer ses urnes : l’Ohio (à 1h30 du matin heure de Paris)

L’Ohio offrira 18 grands électeurs au vainqueur du scrutin dans ce petit État historiquement peuplé d’électeurs démocrates. En 2016, Donald Trump y avait pourtant largement dominé Hillary Clinton. Ces dernière semaines, les sondages sont extrêmement serrés dans l’Ohio. Si les premiers résultats montraient une difficulté à départager les deux candidats, le résultat final dans cet État pourrait se faire longuement attendre car les votes par correspondance peuvent encore être comptabilisés pendant plus d’une semaine après la clôture des bureaux.

01h13

La nuit électorale américaine croquée par le dessinateur algérien Dilem

01h00

Trump remporte l’Indiana (CNN)

CNN donne Trump vainqueur dans l’Indiana. L’Etat compte 11 grands électeurs.

00h54

Joe Biden est désormais chez lui dans sa maison familiale à Wilmington dans le Delaware. Le président Donald Trump est rentré à la Maison blanche. Les premiers résultats sont attendus dans l’Indiana et le Kentucky.

00h43

La nuit électorale américaine croquée par le dessinateur algérien Dilem

00h34

La Géorgie, le premier des Etats pivots à rendre son verdict

#ETATSPIVOTS Parmi les États pivots qui feront l’élection, c’est la Géorgie qui devrait livrer en premier le résultat des urnes. Cet État du sud est une place forte des Républicains et n’a pas élu de Démocrate depuis les années 90. Mais la population de la Géorgie a beaucoup changé ces dernières années, elle s’est rajeunie. Ce qui laisse une chance à Joe Biden de remporter les 16 grands électeurs en jeu.

00h12

Premières fermetures de bureaux de vote.

Les bureaux de vote ont fermé dans six États : la Georgie, l’Indiana, le Kentucky, la Caroline du Nord, la Virginie et le Vermont.

00h09

A suivre tout au long de ce direct : la nuit électorale américaine croquée par le dessinateur algérien Dilem

23h45

Joe Biden et Donald Trump mobilisent encore leurs électeurs

Les deux candidats continuent de mobiliser leurs électeurs avant la fin du scrutin. Joe Biden s’est rendu dans la ville industrielle de Scranton en Pennsylvanie la ville de son enfance. Il a appelé les habitants à aller voter en les exhortant. « Gagnons cette élection, Pennsylvanie ! » La Pennsylvanie est un des Etats pivots de cette élection présidentielle.

Donald Trump également sur Twitter a appelé ses partisans à voter au son de « YMCA».

23h39

Le taux de participation le plus élevé ?

Epidémie de Covid-19 oblige, de nombreux électeurs américains ont choisi de voter par anticipation. Près de 100 millions d’Américains ont déjà envoyé leurs bulletins de vote, un chiffre record qui témoigne d’une mobilisation exceptionnelle pour ce scrutin. Le New York Times cite Michael P. McDonald, professeur à l’Université de Floride, qui a compilé les données au niveau national, “le pays s’oriente vers un total de 160 millions de bulletins, soit 67% des électeurs – soit le taux de participation le plus élevé en plus d’un siècle”.

23:04

Election présidentielle : mode d’emploi

Les Américains choisissent dans les urnes qui de Donald Trump ou de Joe Biden sera installé à la Maison blanche en janvier. Le scrutin ne se clôt que vers 4 heures du matin ( heure française) dans les Etats de l’Ouest.

Les médias annoncent le vainqueur lorsque l’un des deux candidats a remporté au moins 270 des 538 grands électeurs nécessaires pour devenir président. Ce système de scrutin indirect fait peser le poids de l’élection sur une poignée d’Etats très peuplés – et donc dotés d’un nombre important de grands électeurs – et «indécis» – qui passent d’une famille politique à l’autre au gré des scrutins. Le candidat arrivé en tête dans un Etat remporte la totalité de ces grands électeurs (sauf au Nebraska et dans le Maine où le système est proportionnel).

La prochaine élection présidentielle devrait se jouer dans des États pivots appelés “swing states”. Des États susceptibles de basculer entre les deux candidats. Ces Etats indécis selon les instituts de sondage des différents médias américains sont entre 10 et 15.

Plus de 120 postes de grands électeurs sont en jeu dans les Etats pivots

En 2016, le candidat Donald Trump avait gagné les six principaux états pivots : la Floride, la Pennsylvanie, le Michigan, la Caroline du Nord, le Wisconsin et l’Arizona. La Floride, la Pennsylvanie, le Texas, le Wisconsin seront particulièrement suivis.