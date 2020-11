Idy et Oumar Sarr exclus du FRN

iGFM-(Dakar) Le Front de Résistance National (FRN dit constater l’auto exclusion par la démission de fait de la part Idrissa Seck et Oumar Sarr qui ont intégré le nouveau Gouvernement de Macky.

Le FRN se démarque et précise qu’il n’est ni concerné encore moins impliqué dans ces tractations. «Ainsi, au regard de son Code de conduite, tout en prenant acte et en respectant les prises de positions des uns et des autres, le Frn enregistre l’auto exclusion par la démission de fait de la part de ses membres qui se sont engagés, à son insu, dans ce processus d’intégration de la majorité présidentielle», avise son Coordonnateur Mouhamadou Moctar Sourang.

Pour se laver de tout soupçon, le Front de Résistance National, informe l’opinion publique nationale et internationale qu’elle s’exprimera publiquement très prochainement pour préciser toute sa prise de position et décliner sa nouvelle feuille de route en vue des prochaines échéances. « Le FRN lance un appel à toutes organisations démocratiques, partis politiques et personnalités indépendantes de l’opposition, à s’unir pour abréger les souffrances des populations.