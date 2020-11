Fds et Fsd/Bj quittent la coalition Idy2019

La coalition Idy2019, qui avait porté la candidature de l’ancien Premier ministre et président du parti Rewmi, Idrissa Seck, lors de la dernière élection présidentielle (24 février 2019) à l’issue de laquelle il est classé deuxième avec 20,51% des voix, est au bord de l’implosion. Quelques jours après la publication de la liste des membres du nouveau gouvernement d’ouverture qui a consacré le retour de son parti, Rewmi, aux affaires avec deux postes ministériels et la présidence du Conseil économique, social et environnemental (Cese), sa coalition, mise en place lors de la dernière présidentielle de février 2019 commence à enregistrer des démissions. Face à la presse hier, mercredi 4 novembre, le directoire des Forces démocratiques du Sénégal (Fds/Les Guelwaars), réaffirmant son ancrage dans l’opposition, a annoncé la fin de son compagnonnage avec le leader du Rewmi et successeur de Mme Aminata Touré à la tête du Cese. Selon leur porte-parole du jour lors de ce face à face avec des journalistes, cette décision vise à lever toute équivoque au sujet de leur engagement politique aux côtés du peuple sénégalais. Poursuivant son propos, Assane Kane, responsable de la Communication des Fds, pour ne pas le nommer, a indiqué par ailleurs que «mandat a été donné» à Dr Babacar Diop, leader des Fds, de mener des concertations non seulement avec toutes les forces politiques mais aussi des mouvements sociaux en vue de la formation d’un large front de l’opposition pour les prochaine élections municipales et départementales. Loin de s’en tenir là, le porte-parole du jour des Fds a également annoncé une tournée nationale de Dr Babacar Diop, au début du mois de décembre prochain, pour la massification et l’installation des cellules de leur parti au niveau de toutes les localités du pays. Autre parti de la coalition Idy2019 qui a tourné le dos à Idrissa Seck, après sa décision de rejoindre la mouvance présidentielle, «pour une union de l’ensemble des forces de la nation, pour mieux faire face aux défis du moment», le Front pour le socialisme et la démocratie/Bennoo jubel (Fsd/Bj). En effet, dans un communiqué transmis à nos confrères de Dakaractu.com, le député Cheikh Bamba Dièye, leader de cette formation politique, se disant «surpris par le ralliement de son candidat en 2019, à la mouvance présidentielle, précise que le Fsd/Bj est une formation de l’opposition par conviction et par choix». Sous ce rapport, enfoncent encore Cheikh Bamba Dièye et compagnie, «le Fsd/Bj continuera d’œuvrer pour l’avènement d’une alternance crédible qui gommera, à jamais, les pratiques d’un autre âge qui ont fini de décrédibiliser la classe politique». Nando Cabral GOMIS