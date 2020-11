GAMOU – Ndiassane satisfait des conditions d’organisation

Organisée de façon restreinte dans une salle à la résidence du Khalife général de Ndiassane, elle a enregistré la présence du ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr. Il était accompagné de ses collègues de l’Economie numérique, Yankhoba Diattara et de l’Artisanat et du Secteur informel, Pape Amadou Ndiaye, en lieu et place de Ali Saleh, comme annoncé auparavant. Le frère du leader religieux, Cheikh Sidy Makhtar Kounta, le maire de Chérif Lô dont dépend Ndiassane, Ousmane Sarr, entre autres, étaient aussi présents. Le ministre Alioune Sarr a sollicité les prières du Khalife pour la paix dans le pays et la sousrégion, notamment au Mali. Il a loué le rôle de médiateurs sociaux que jouent les guides religieux dans le pays. Pape Abdourahmane Kounta et Cheikh Sidy Makhtar Kounta ont exprimé la reconnaissance du Khalife à l’endroit du chef de l’Etat, pour toutes les réalisations effectuées dans la localité dans le cadre du programme de modernisation des cités religieuses. Ils n’ont pas manqué d’évoquer des doléances liées au relèvement du plateau technique de santé, à l’érection d’un forage, ou encore à l’emploi des jeunes de la localité. La cérémonie officielle s’est déroulée en même temps qu’une conférence à l’esplanade de la grande mosquée de Ndiassane.