Passation de service au ministère de l’Intérieur: Antoine Félix Diome veut s’inscrire dans la continuité

Après trois années à la tête du ministère de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye a passé le témoin à Antoine Félix Abdoulaye Diome hier. Ce dernier compte s’inscrire dans la continuité « pour relever les nombreux défis ».

La cérémonie de passation de service entre Aly Ngouille Ndiaye et Antoine Félix Abdoulaye Diome au ministère de l’Intérieur a été empreinte d’émotion. Les deux hommes ont tenu, chacun, à l’endroit de l’autre des propos aimables. Le nouveau ministre de l’Intérieur dit être heureux de « compter sur les conseils d’un frère. J’ai l’habitude de collaborer sur beaucoup de choses avec Aly Ngouille Ndiaye. C’est un homme généreux, un frère pour moi ». Selon Antoine Félix Diome, c’est un privilège et un honneur de servir son pays. Car, dit-il, les missions qui sont dévolues à son département sont assez stratégiques. « Je ne ménagerai aucun effort pour relever le défi. L’État est une continuité. Nous le ferons ensemble pour le bien de notre cher pays. Que chaque travailleur fasse de ce défi le sien ! Le ministère de l’Intérieur est connu pour la qualité de ses hommes », a déclaré l’ancien Agent judiciaire de l’État à l’endroit de ses collaborateurs.

Cette cérémonie, qui a réuni tous les services du ministère, a été une occasion pour rendre un hommage à leur désormais ex-patron, « un grand serviteur de la Nation ». Parlant à leur nom, le Secrétaire général du ministère, Ibrahima Sakho, a estimé que le bilan d’Aly Ngouille est assez éloquent. « Des caméras ont été installées partout, le maillage du territoire est devenu une réalité, la Police est présente sur toutes les frontières, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a vu ses moyens renforcés… », a-t-il énuméré pour s’en réjouir. S’adressant au nouveau ministre, il n’a pas manqué de mettre l’accent sur la nécessité de renforcer le recrutement pour répondre aux attentes des populations et de s’occuper de l’insertion des Agents de sécurité de proximité (Asp) qui seront libérés à la fin de l’année. Pour marquer à jamais dans la mémoire collective cette collaboration qui a officiellement pris fin hier, les différents services rattachés au ministère ont offert des cadeaux à Aly Ngouille Ndiaye qui en a été le chef pendant trois ans.

Oumar FÉDIOR

ALY NGOUILLE NDIAYE, ANCIEN MINISTRE DE L’INTÉRIEUR – « Je marque ma disponibilité à servir mon pays partout où le devoir m’appelle »

« Tu es jeune et compétent. Tu as ce qu’il faut pour réussir ta mission. Je ne manquerai jamais l’occasion de partager avec toi ma modeste expérience. Tu as trouvé des collaborateurs dévoués et rompus à la tâche ». C’est en ces termes aimables qu’Aly Ngouille Ndiaye, désormais ex-ministre de l’Intérieur, a passé le témoin à son successeur Antoine Félix Abdoulaye Diome. D’une voix empreinte d’émotion, le Maire de Linguère n’a pas manqué d’exprimer sa « gratitude au Président Macky Sall ». Le 7 septembre 2017, se rappelle Aly Ngouille, « il me confiait le ministère de l’Intérieur. Depuis 2012, il n’a cessé de me faire confiance, du ministère des Mines à celui de l’Intérieur. Lors de ma passation de service avec mon prédécesseur, je m’étais engagé à tout mettre en œuvre pour accomplir la mission qui m’a été confiée. Je marque ma disponibilité à servir mon pays partout où le devoir m’appelle », a-t-il déclaré.

Revenant sur le bilan de son passage dans ce département, Aly Ngouille Ndiaye estime avoir répondu aux attentes des citoyens. « Nous avons décentralisé les postes de dépôts de passeport, multiplié les postes de police, dématérialisé les services administratifs. Aujourd’hui, huit commissariats sont en train d’être construits à Dakar, les 7 sont déjà achevés. Quatre autres sont en train d’être érigés dans les régions. Nous avons également accentué la lutte contre la cybercriminalité », a-t-il listé, non sans appeler ses anciens collaborateurs à accompagner, avec le même dévouement, l’équipe entrante. « L’administration est une chaîne et chaque maillon a son rôle à jouer », a-t-il assuré.