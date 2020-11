Covid-19: nouvelle flambée des contaminations en France

Les jours se suivent et la crise sanitaire se fait de plus en plus violente en France. Vendredi 6 novembre, Santé publique France a indiqué que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 dans le pays a franchi la barre des 60 000 en 24 heures. Il s’élève à 60 486. Et encore, d’après l’agence sanitaire, c’est un chiffre « minimal », fixé malgré un embouteillage informatique.

Les données sur les nouvelles contaminations manquent de précision car, d’après Santé publique France, un « bouchon » informatique s’est formé en raison de l’« énorme » volume de tests réalisés ces derniers jours. L’analyse est donc délicate, mais un constat s’impose : la France et ses services hospitaliers subissent de plein fouet cette seconde vague de coronavirus. Jeudi, le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait prévenu que les jours à venir allaient être « difficiles ».

Le télétravail plus que jamais prôné, des sanctions possibles pour les récalcitrants

Dans le détail, 405 patients sont décédés à l’hôpital au cours des dernières 24 heures. Et, depuis mardi 3 novembre, 423 personnes sont mortes dans les établissements médico-sociaux (ce chiffre est actualisé les mardi et vendredi). Depuis le début de l’épidémie dans le pays, 39 865 personnes sont mortes du Covid-19 en France.

Alors que la barre des 300 000 morts en Europe a été franchie ce vendredi 6 novembre, la France apparaît comme le troisième pays le plus endeuillé du continent derrière le Royaume-Uni (plus de 48 500 victimes) et l’Italie (plus de 40 600 victimes) et devant l’Espagne (près de 39 000 victimes). Dans un entretien à paraître samedi dans les quotidiens régionaux du groupe Ebra (qui détient Le Dauphiné libéré, L’Est républicain, Le Progrès…), le Premier ministre Jean Castex appelle les Français à respecter « plus que jamais » le confinement en vigueur « de la manière la plus stricte possible ».

Le chef du gouvernement déplore aussi les travailleurs et les entreprises qui rechignent à recourir le plus possible au télétravail, méthode pourtant vivement encouragée pour limiter les contacts et la transmission du virus. Plus tôt dans la journée, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a prévenu que les employeurs récalcitrants sur la question du télétravail s’exposaient à de possibles « sanctions ».