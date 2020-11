TOURNOI QUALIFICATIF UFOA A / CAN U-20- Le Sénégal connait ses adversaires

L ’équipe nationale U20 connait depuis hier, vendredi 6 novembre ses premiers adversaires pour ce tournoi de la zone de l’Union des fédérations oust-africaines de football (UFOA A) que le Sénégal va abriter. Le tirage au sort des éliminatoires effectué à Thiès, loge le Sénégal dans le groupe A avec la Gambie et la Sierra Leone. Dans le groupe B, on retrouve la Guinée, la Mauritanie, la Guinée Bissau et le Mali. Les éliminatoires se joueront au stade Lat Dior de à Thiès du 20 au 29 novembre 2020. Les premiers de chaque poule vont jouer la finale et l’équipe championne va représenter la zone de l’UFOA A à la phase finale de la CAN des moins de 20 ans prévue en Mauritanie en mars 2021.

Pour décrocher la qualification pour Mauritanie 2021, les hommes du sélectionneur Youssoupha Dabo viennent d’effectuer un stage de préparation de deux semaines au Maroc. Les Lionceaux ont notamment joué une double confrontation contre le Maroc. Avec une défaite et un nul qui ont été bénéfiques et pleins d’enseignements en prévision de ce grand test à domicile. «Les deux matchs sont arrivés au bon moment après quelques semaines de préparation depuis le 14 septembre. Il nous fallait des oppositions de niveau international pour avancer dans le travail. Et les Marocains nous ont donné cette opportunité. Pour le bilan, c’est positif, le résultat des deux confrontations n’était pas un objectif. Il faut encore travailler pour améliorer tous les secteurs. Dans le secteur défensif de nos juniors, on a 70% de satisfaction. Maintenant, les 30%, il faut aller les chercher et, d’ici le tournoi du 20 au 30 novembre, on sera au top. Par contre, sur le plan offensif, il y a beaucoup de boulot à faire et c’est un secteur qui prend beaucoup plus de temps, mais on n’est pas inquiets», avait déclaré le coach des Lionceaux. Omar DIAW sudonline