Portrait I Alioune Diouf, artiste-peintre: un messager d’humanité

En résidence artistique depuis plus d’un mois et demi à l’espace «Selebe Yoon», au centre-ville, l’artiste Alioune Diouf sera en exposition du 27 novembre au 27 janvier 2021 dans ce même lieu. Une occasion rare, pour ce peintre autodidacte, de faire découvrir aux férus de l’art, ses œuvres dont l’homme constitue le principal sujet.

Autodidacte, Alioune Diouf est pourtant un artiste complet. Une âme généreuse résolue sans cesse à trouver sens à l’humanité. Son humanité. Son travail est une somme de séquences d’ordre et de désordre créant un cortège d’harmonie dans un flot de couleurs sédatives. Il donne souffle à tout. Affrontements, rencontres, enseignements… Son univers, à la fois clos et ouvert, laisse découvrir un dialogue permanant entre l’homme et son environnement immédiat. Une symbiose où les humains côtoient les animaux, les végétaux et les autres matières dans un périple perpétuel. Ce beau concert célèbre la vie. La mort aussi. «Tout ce qui est là, nous parle de vie et de mort. Tous les corps sont soumis à la mort», précise-t-il.

Alioune a appris à mêler couture et peinture pour mieux s’exprimer et extérioriser son ressenti. C’est en tout cas ce qui ressort de sa série «Gouney Jagaal» marquée aussi par des interventions in situ. Mais ce «magicien de l’espace» s’inspire aussi de ses interactions ; l’acceptation de l’échange et la reconnaissance de l’autre. C’est ce qui traduit, sans doute, toute la beauté de son art. L’ancien pensionnaire du Village des arts de Dakar conçoit les relations humaines comme une source d’inspiration artistique. L’homme est au cœur de son sujet. Son message s’adresse à toute l’humanité. Il réfute l’idée de pays, de nationalité, d’ethnie, de race…et prône l’ouverture, l’universalité. L’artiste se définit comme un homme ouvert au monde. Pour lui, faire de l’art, c’est donner la vie. Son travail embellit un monde pris d’angoisse, de peur et d’incertitude. C’est une sorte de réconciliation, un hymne à la beauté de la vie.

En décidant d’inaugurer ses murs avec Ubeku («ouverture»), une exposition personnelle de l’artiste sénégalais Alioune Diouf, l’espace «Selebe Yoon» vise, par la même occasion, à célébrer le travail remarquable d’un peintre exceptionnel. Cette exposition qui s’ouvrira du 27 novembre au 27 janvier 2021, est un moment privilégié de découvrir le message universel de ce peintre né en 1964 à Dakar. Mais aussi offrir en exemple à la nouvelle génération le parcours singulier de ce membre du Laboratoire Agit’Art, un lieu d’expérimentation artistique créé en 1974 avec Djibril Diop Mambéty, Issa Samb et El Hadji Sy. «Son travail incarne le débordement : chaque figure dessinée – de l’oiseau, à l’arbre, à l’homme – ne s’arrête jamais à sa forme, mais se déploie et s’étire au-delà de ses contours.

Un demi-siècle d’expérience

Dans cette circulation ininterrompue du vivant, ces personnages sont liés par un seul fil à coudre, par le même souffle qui les anime», note Jennifer Houdrouge, directrice de l’espace «Selebe Yoon». Selon elle, son œuvre «nous» emporte vers une unité qui contient la variété du monde.

Alioune Diouf utilise toutes les matières : coquillage, pierre, fer, bois, papier… Des matières auxquelles il ajoute des pigments naturels. Le peintre accorde aussi un intérêt particulier au tissu. Au cours de cette exposition, il présentera une installation monumentale à travers des rouleaux en tissu, en plus d’une série de dessins. Difficile de parler de la peinture d’Alioune sans s’attarder sur ses figures représentant l’oiseau. Chez l’artiste, l’oiseau, un emblème proche qui ressemble beaucoup à l’esprit. Cette notion de liberté et d’habilité caractérisant cet animal plaît tant au peintre.

Avec un demi-siècle d’expérience à la clé, Alioune Diouf force le respect. L’homme a entretenu une relation profonde avec l’autre figure emblématique de l’art sénégalais, Issa Samb. «Je suis allé avec lui dans beaucoup de profondeur comme un artiste avec son assistant ou un grand frère.» Joe Ouakam a été le premier à reconnaître son talent. Le défunt artiste était pour lui un guide, une source d’inspiration. Pendant 28 ans, M. Diouf a cheminé avec le Laboratoire Agit’Art, développant ainsi sa propre pratique au fil des années. Son exposition dont le vernissage est prévu le 2 décembre est la énième d’une riche carrière artistique.

ESPACE «SELEBE YOON» : Un point de convergence entre artistes et acteurs culturels

Le nouvel espace «Selebe Yoon», sis au centre-ville, dédié à l’art contemporain, traduit toute la dynamique de la création artistique à Dakar. D’une superficie de 1.000 mètres carrés, l’endroit accueille des expositions et des résidences et différentes manifestations artistiques. «Selebe Yoon» offre également la possibilité de monter des installations monumentales, des interventions éphémères. En outre, des salles de projections sont présentées aux côtés d’œuvres disponibles à l’acquisition. Pour la directrice, Jennifer Houdrouge, ce lieu a été créé pour répondre aux besoins des acteurs et faire en sorte qu’ils se l’approprient. Il se veut «un point de convergence entre artistes et acteurs culturels provenant de différentes géographies et contextes variés».

Ibrahima BA

LESOLEIL