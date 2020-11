ZIGUINCHOR – CRITIQUES CONTRE L’ENTRISME D’IDY – Les «Rewmistes» mettent en garde les détracteurs

Jules Diawara, le Coordonnateur Départemental du Rewmi à Ziguinchor, est on ne peut plus catégorique : « Tous les gens qui commencent à critiquer, à insulter Idrissa Seck n’ont qu’à arrêter. Nous n’accepterons plus ça et nous mettons en garde tous ceux-là. Nous sommes prêts à tout physiquement, politiquement… », avertit le responsable « rewmiste » qui rappelle aux détracteurs de leur mentor qu’ils vont riposter à la mesure de leurs attaques. « Idrissa Seck a décidé de rejoindre Macky pour travailler pour le pays, c’est un devoir de construction du pays », a tenu à préciser M. Diawara très amer qui indexe et met en garde certains acteurs politiques comme Moustapha Diakhaté de l’APR , Omar Faye de Léral entre autres. Des acteurs qui se font passer, selon lui, pour des donneurs de leçons dans les plateaux de télé alors qu’ils n’en sont pas un. « Idrissa séck est un serviteur de la nation; il a une mission de sauver le Sénégal. Il a rejoint Macky pour travailler pour le pays», martèle ainsi Jules Souleymane Diawara qui dit ne pas concevoir que son mentor fasse l’objet d’attaques de certains par ce qu’il a décidé de travailler pour le pays. Une motion de soutien et de solidarité envers Idrissa Seck, c’est pour finir l’expression des partisans du patron de Rewmi à Ziguinchor qui se lancent dans une campagne d’explication de «l’entrisme» de Idy dans le gouvernement. Raison suffisante pour le Conseiller Municipal de Ziguinchor d’agiter la loi du talion et de faire savoir : « Idrissa Seck, ce n’est pas seulement Thiès, la Casamance naturelle est là, il y a le Sénégal oriental et nous allons protéger notre leader jusqu’à la dernière énergie ». IGNACE NDEYE SUDONLINE