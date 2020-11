Jill Biden : ce choix symbolique de la future First Lady que les précédentes n’ont jamais fait

Jill Biden l’a décidé, elle ne sera pas une First lady comme les autres. Tandis que la transition s’annonce difficile pour elle et son mari Joe Biden, que Donald Trump ne veut pas reconnaître comme étant le 46ème président des États-Unis élu, voilà que celle qui va succéder à Melania Trump définit d’ores et déjà ses engagements en tant que First Lady. Et si elle compte se concentrer sur les domaines de l’éducation, de la famille, des anciens combattants et militaires ainsi que de la lutte contre le cancer, Jill Biden veut garder un équilibre entre sa nouvelle fonction et son travail d’enseignante.