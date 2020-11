LANCEMENT DU PARTI DES LIBERAUX ET DEMOCRATES PLD/ AND SUQALI  – Oumar Sarr et Cie «clonent» le Pds

Ainsi, en proclamant l’option de faire du citoyen l’acteur et de le mettre au cœur des finalités du développement, Babacar Guèye, vice-président en charge de l’orientation de l’idéologie et des affaires administratives, est revenu sur le programme politique du PLD/ and suqali, lequel repose sur deux piliers qui sont le renouveau de la gouvernance institutionnelle et celui de la gouvernance économique, sociale et diplomatique.

En vue de la consolidation des libertés et de l’Etat de droit, le PLD/ and suqali s’engage ainsi à promouvoir un renouveau de la gouvernance institutionnelle à travers quartes 4 principaux axes à savoir : la justice et le droit citoyen, la décentralisation et le développement territorial, le renforcement du parlement et la sécurisation des élections, la transparence et la recevabilité. En ce qui concerne le renouveau de la gouvernance économique et sociale, l’activité économique sera fondée sur la libre entreprise, le travail, l’innovation et l’épargne nationale.

Ainsi, elle s’articulera autour de quatre axes majeurs : économie libérale et solidaire-patriotisme économique, mise à niveau des infrastructures, l’éducation santé-bien-être durable pour tous et enfin la construction panafricaine. Chacun de ces axes sera décliné, selon Babacar Gaye et Cie, dans une loi d’orientation et fera l’objet de mesures législatives.

Pour rappel, dans le processus de lancement de leur parti des libéraux et démocrates (PLD)/And Suqali, Oumar Sarr, Me Amadou Sall, et Babacar Gaye avaient déposé en début septembre, à la préfecture de Dakar, le dossier pour l’enregistrement et la reconnaissance de leur formation politique. Consécutivement à « l’Assemblée générale constitutive du Parti des libéraux et démocrates/And Suqali (Pld/As) tenue le 31 août 2020 », comme l’avaient précisé Oumar Sarr et Cie.

Saliou YADE (STAGIAIRE)

SUDONLINE