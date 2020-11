MIGNANE DIOUF, COORDONNATEUR DU FORUM SOCIAL SENEGALAIS – «Il faut des paroles, des actes d’investissements et faciliter les voyages»

La tournure des événements nous donne raison. Je ne peux pas estimer combien le Frontex dépense, mais imaginez-vous ce qu’il faut pour que des bateaux, des canons, des vedettes puissent faire la ronde en permanence dans l’océan Atlantique et la Méditerranée ; ce que cela demande comme carburant, comme logistique, comme moyens, prise en charge. Jusqu’en 2016, le budget journalier du Frontex, pour l’équipement et la rotation des bateaux, était à 1 milliard d’euros. Si on évalue ce qu’on a dépensé réellement au sein du Frontex et les résultats qu’on est en train de voir, on se rend compte que le contrôle, la fermeture et tout… n’est pas une bonne solution.

La solution se trouve ailleurs, mais l’option de l’Ue est de contrôler les départs et mobiliser les moyens matériels. Il faut des paroles, des actes d’investissements et faciliter les voyages à ceux qui veulent voyager, en leur attribuant des conditions avec des visas d’un an, 6 mois qui leur permettent de se mouvoir facilement. Mais, tant qu’on ferme les frontières et on veut imposer la Police pour contrôler les voyages des populations, on ne fera que dépenser beaucoup d’argent sans arriver à des résultats probants».

Par Fatou NDIAYE