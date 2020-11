EMIGRATION CLANDESTINE DES JEUNES Mamadou Diop Decroix interpelle l’Assemblée

Au moins, 738 Sénégalais seraient arrivés en Espagne entre le 6 et le 8 novembre, soit en l’espace seulement de 3 jours. Enfin, les sources espagnoles nous apprennent que 400 embarcations, toutes en provenance d’Afrique et particulièrement du Sénégal, sont arrivées en Espagne, en 11 mois avec un effectif estimé à vingt mille (20000) personnes ». Poursuivant, il dira que « Le plus inquiétant est que le phénomène semble s’accentuer au jour le jour dès lors qu’il faut ajouter à ces chiffres ceux des embarcations interceptées par les services de l’armée et les morts en mer qui se comptent désormais par centaines ». Raison suffisante pour convoquer le gouvernement à l’Assemblée nationale d’autant que « L’ampleur de cette poussée migratoire subite est observée dans un contexte où l’Europe est en train de vivre une deuxième vague de Covid-19 avec davantage de difficultés économiques en vue mais, malgré tout, nos jeunes migrants qui le savent parfaitement, préfèrent partir ». Pour le député de l’opposition et patron d’And Jef, « Tel est le défi majeur à relever. Le défi d’une jeunesse qui a perdu espoir dans son avenir au pays et qui préfère braver la mort pour le quitter ». Pour autant, a-t-il fait savoir, « Le parlement a besoin de connaître la lecture que fait le gouvernement de ce drame quotidien et ce qu’il compte faire pour éradiquer ce désastre et, subsidiairement, secourir les familles en détresse ». Le député Mamadou Diop Decroix conclura en relevant que « La réponse à ces questions est d’autant plus nécessaire que des autorités compétentes interrogées récemment, semblent s’en être lavées les mains au motif que le Sénégal n’avait pas un problème d’emploi ». M DIENG SUDONLINE