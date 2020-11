Eurofighter : Airbus gagne en justice face à l’Autriche, qui l’avait attaqué pour escroquerie

En 2017, Vienne avait attaqué en justice le géant aéronautique européen pour “escroquerie” concernant le contrat de vente de 18 appareils en 2003 et réclamait des dédommagements. Le gouvernement jugeait avoir été trompé sur les capacités de livraison, les équipements et la valeur réelle des avions, acquis pour un montant de 2 milliards d’euros. Airbus, qui était en course avec l’avionneur suédois Saab et le constructeur américain Lockheed Martin, avait qualifié les accusations de “totalement infondées”.

Mais entre-temps, l’avionneur européen s’est engagé en février à verser 3,6 milliards d’euros à la France, au Royaume-Uni et aux États-Unis, pour clore des enquêtes le visant dans ces trois pays sur des faits de corruption lors de campagnes de vente de matériel. Pour le gouvernement autrichien, cet accord, considéré comme un aveu d’Airbus, apportait du crédit à ses revendications. Or il n’a pas été suivi par la justice.

En avril, un tribunal de première instance avait classé sa plainte, n’ayant pas trouvé de fondement à des poursuites. Le gouvernement avait alors contesté la décision et son appel a été rejeté (…)