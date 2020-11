Éliminatoires CAN 2021: le Mali souffre mais vient à bout de la Namibie

Jusqu’au bout et ce tir namibien qui lèche le petit filet du portier malien, les Aigles auront souffert pour garder leur petit avantage. Car la Namibie, loin de se présenter en victime expiatoire, a causé bien des soucis au Mali. Hamari Traoré et les siens ont eu beaucoup de mal à venir à bout des Brave Warriors. Un but sur penalty d’El-Bilal Touré (33e) après une faute sur Doumbia aura quand même suffi pour décrocher la deuxième victoire en trois journées.