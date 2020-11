Le changement climatique au niveau mondial serait inéluctable

Selon une étude de la revue « Scientific Reports », même si les émissions de gaz à effet de serre diminuaient de manière drastique, les températures mondiales continueraient d’augmenter pendant des siècles. Jorgen Randers, de la BI Norwegian Business School, et Ulrich Goluke, deux scientifiques norvégiens, ont modélisé l’effet de différentes réductions des émissions de gaz à effet de serre. Leur simulation du climat mondial concerne la période entre 1850 et 2500 et le résultat montre qu’une augmentation considérable de la température et du niveau de la mer au niveau mondial semble difficile à éviter.

Les deux chercheurs ont étudié deux scénarios : si les émissions de gaz culminaient dans les années 2030 et diminuaient jusqu’à atteindre zéro d’ici 2100, les températures mondiales seraient tout de même plus élevées de trois degrés et le niveau de la mer plus haut de trois mètres d’ici 2500, par rapport à 1850.

Dégats considérables

Dans un monde où les émissions de gaz à effet de serre seraient réduites à zéro dès l’année 2020, les dégâts seraient tout de même considérables : environ trois degrés en plus là aussi et une augmentation du niveau de la mer d’environ 2,5 mètres.

Cette inertie du système terrestre est due surtout à la fonte de la glace et du pergélisol arctiques, selon les chercheurs. Cette fonte, qui est déjà sérieusement enclenchée, entraîne plusieurs conséquences : celle d’augmenter la concentration de vapeur d’eau, de dioxyde de carbone et de méthane dans l’atmosphère. Mais celle aussi de réduire la zone de surface blanche. Or, le blanc réfléchit la lumière du soleil et atténue le réchauffement.

Arrêt immédiat des émissions

Les scientifiques plaident alors pour un arrêt immédiat des émissions. Il faudrait en plus, selon eux, mettre en place des systèmes pour capturer et stocker le carbone afin d’échapper à une catastrophe climatique.