Ligue des Nations : l’Allemagne fait le boulot, nouveau record pour Sergio Ramos

Opposée à l’Urkaine, l’Allemagne a fait le boulot en s’imposant sur le score de 3-1. Dans le même groupe, l’Espagne a chuté en Suisse (0-1). Un match dans lequel le capitaine Sergio Ramos a raté deux penaltys. Enfin, la Suède a dominé la Croatie (2-1).

La Ligue des Nations nous offrait des affiches plutôt alléchantes ce samedi soir, dans le cadre de la 5e journée. Alors que l’équipe de France défiait le Portugal à Lisbonne, deux belles rencontres étaient au programme dans l’autre groupe du soir, le 4. Sur la pelouse de la Red Bull Arena de Leipzig, l’Allemagne accueillait notamment l’Ukraine. Avec un point de moins que l’Espagne (6 unités contre 7), les deux formations voulaient s’imposer pour garder un espoir de terminer en tête, tout en comptant sur un faux-pas des Espagnols en Suisse.

A domicile, la rencontre débutait mal pour les hommes de Joachim Löw puisqu’après un petit cafouillage, Yaremchuk envoyait un boulet de canon dans la lucarne d’un Neuer largement battu (12e, 0-1). Mais derrière, les joueurs d’Andriy Shevchenko craquaient. Bien servi par Gortezka dans la profondeur, Sané éliminait son adversaire avant de conclure du gauche (23e, 1-1). Goretzka, encore lui, trouvait ensuite parfaitement Werner pour le but du 2-1 (33e). En seconde période, l’attaquant de Chelsea réalisait un doublé pour mettre son équipe à l’abri (64e, 3-1). Un résultat qui offrait la première place aux Allemands, en attendant le match décisif de mardi en Espagne…

Deux penaltys ratés pour Sergio Ramos

Car dans le même temps, la Roja était opposée à la Suisse au Parc Saint-Jacques de Bâle. Leaders de ce groupe 4 avant le coup d’envoi, Sergio Ramos, qui a encore établi un nouveau record, et les siens pouvaient faire un pas de plus vers le Final Four. Les Suisses, derniers, ne devaient pas perdre sous peine de se retrouver en Ligue B lors de la prochaine édition. Sur sa pelouse, la Nati débloquait la situation avant la demi-heure de jeu grâce à Freuler (26e, 1-0). Les Espagnols poussaient alors pour revenir mais Ramos manquait un penalty (57e), et même un deuxième (79e) puisque Sommer arrêtait les deux tentatives… Mais grâce à Moreno (89e), l’Espagne arrachait le nul (1-1). Les Suisses joueront donc leur finale face à l’Ukraine, pour le maintien en Ligue A ou la descente en Ligue B.

Pour finir, dans le groupe 3, à savoir celui des Bleus, la Suède recevait la Croatie à la Friends Arena. Et il ne fallait pas se rater dans cette partie. Derniers de la poule avec un zéro pointé, les Suèdois devaient à tout prix s’imposer pour garder un espoir de se maintenir en Ligue A. Les Croates, troisièmes avec 3 points, pouvaient officiellement se maintenir et ainsi condamner leur adversaire du soir. En première période, Kulusevski (36e) et Danielson (45e+2) donnaient deux longueurs d’avance à la Suède. Caleta-Car, titulaire, et ses coéquipiers relançaient la partie avec un but contre son camp de Danielson justement (82e, 2-1) mais ça ne changeait rien. La Suède s’imposait 2-1 et tout se jouera lors de la dernière journée, mardi, contre la France alors que la sélection croate défiera le Portugal.

Les résultats de la soirée (Ligue A) :

Groupe 3

Portugal 0- 1 France : Kanté (54e)



Suède 2 -1 Croatie : Kulusevski (36e), Danielson (45e+2) ; Danielson (82e csc)



Groupe 4

Allemagne 3 -1 Ukraine : Sané (23e), Werner (33e, 64e) ; Yaremchuk (12e)