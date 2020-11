Paris évoque de “possibles sanctions économiques” sectorielles contre la Turquie

“Des sanctions dans certains secteurs économiques, c’est une possibilité”, a déclaré le secrétaire d’État aux Affaires européennes Clément Beaune dans l’émission “Le Grand Rendez-vous” de la radio Europe 1 et du quotidien Les Echos.

“Vous évoquez l’Union douanière, je ne crois pas que ce soit (l’option) la plus efficace”, a-t-il en revanche souligné en référence à des informations de presse sur une possible suppression de l’union douanière entre l’UE et la Turquie.