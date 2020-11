Médias – Wameca 2020: Le Sénégalais Moussa Ngom, lauréat du 1er Prix en Santé

Le journaliste sénégalais, Moussa Ngom, est le lauréat du 1er Prix, dans la catégorie Santé, de la Conférence et prix d’excellence des médias en Afrique de l’Ouest (Wameca) 2020. Il doit cette distinction à son enquête sur la circulation des médicaments illicites, qu’il a notamment réalisée au célèbre «KërSerigne bi» de Dakar.

Il est aussi distingué comme finaliste dans la catégorie «Anti-corruption» et pour le «Prix du meilleur journaliste de l’Afrique de l’Ouest». La cérémonie de remise des prix s’est tenue, samedi dernier, à Accra (Ghana). Elle intègre le programme de l’évènement annuel qui a commencé la veille, le vendredi 13 novembre, sous le thème «L’avenir du journalisme en Afrique», pour réfléchir sur ce à quoi pourrait ressembler le futur du journalisme en tenant compte des mutations imposées par la pandémie de Covid-19. Les participants ont exploré, entre autres, les problématiques de financement des médias et sa durabilité, la propriété, la liberté de la presse et l’innovation.

La Conférence et le Prix d’excellence des médias en Afrique de l’Ouest (Wameca) sont des initiatives majeures de la Fondation des médias pour l’Afrique de l’Ouest qui vise à promouvoir l’excellence des médias dans la sous-région.

Moussa Ngom, 27 ans, est récompensé pour son travail et son projet «La Maison des reporters» qui entrent en adéquation avec ces questions actuelles. Journaliste issu de la 46ème promotion (2018) du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti), Moussa Ngom est promoteur de ce média indépendant, à participation publique, lancé en septembre 2019. C’est un espace de liberté éditoriale et de collaboration entre journalistes sur tous les sujets pertinents et un espace d’éclosion du potentiel des reporters de toutes sensibilités et spécialités.

Moussa Ngom était déjà lauréat du prix «Meilleur article de fact-checking par un étudiant en journalisme» aux Prix africains de fact-checking en 2017 et 2018, en Afrique du Sud.

M.O. KAMARA

LESOLEIL