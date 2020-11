Raccordement de KMS 3 à la ligne haute tension: L’autonomie en énergie va stabiliser l’approvisionnement en eau

C’est à partir de la centrale de Sakal que la troisième Usine d’eau de Keur Momar Sarr (Kms3) a été raccordée, samedi dernier, à la ligne haute tension. C’est une étape clé dans le processus devant conduire à la mise en service d’une usine qui fournira aux Sénégalais 200.000 m3 par jour.

Le raccordement de la troisième usine de Keur Momar Sarr (Kms3) à la ligne haute tension à partir de la centrale de Sakal marque un tournant dans le processus de mise en service de cet ouvrage de production d’eau potable. C’est l’avis des autorités parmi lesquelles le Directeur général de la Sones, Charles Fall et d’autres techniciens qui ont assisté à l’opération de raccordement. La centrale électrique, construite à Sakal, qui sera alimentée par le barrage hydro-électrique de Manantali a une capacité de 90 KV. D’un coût de 9 milliards de FCfa, elle va conférer une autonomie énergétique à la nouvelle usine d’eau et aux deux anciennes. « Cette réalisation permettra de rompre définitivement avec les coupures, les baisses de tension et améliorera la fourniture d’eau», a expliqué Charles Fall. Il a confirmé que la nouvelle centrale de Sakal est exclusivement dédiée à la fourniture en énergie des trois usines de Keur Momar Sarr. Jusqu’ici, l’énergie, transportée par la ligne à moyenne tension, était répartie entre les usines et les usages domestiques et industriels. « Une centrale dédiée s’imposait, car la moyenne tension seule ne pouvait pas couvrir les besoins de Kms 3, à fortiori celles des deux anciennes usines et les autres usages », a fait remarquer le Directeur général de la Sones qui a révélé que le passage de la moyenne à la ligne de haute tension va générer une économie sur le coût de l’énergie de l’ordre de 20 %. « Tout cela permettra de stabiliser et de sécuriser l’alimentation en eau à partir des trois usines », s’est réjoui M. Fall.

Ainsi donc, une étape clé a été franchie avant la mise en service de KMS3 dans les prochains mois après certainement des phases test. « Cette journée est historique. Mais il faudra attendre les derniers réglages pour une mise en service effective de l’usine et cela pourrait prendre trois à 4 mois », a informé le Directeur général de la Sones.

Khalif A. WELLE