Amazon vend maintenant des médicaments sur ordonnance aux Etats-Unis

À partir de là, ils pourront également sélectionner des options de paiement. Les abonnés à Prime bénéficient de réductions allant jusqu’à 80 % sur les médicaments génériques et 40 % sur les médicaments de marque lorsqu’ils n’ont pas d’assurance santé. Amazon présentera également des comparaisons afin de montrer s’il est moins cher pour les clients de payer par le biais d’une assurance ou de compter sur les remises de l’entreprise. Les patients peuvent demander à leur médecin d’envoyer leurs ordonnances directement à Amazon, a déclaré la société.

Ce lancement intervient après l’achat par Amazon de PillPack, une petite start-up spécialisée dans la livraison de médicaments, en 2018, et s’inscrit dans une tendance plus large de l’entreprise à se lancer dans les produits de santé. En juin 2019, Amazon a lancé sa propre marque de médicaments en vente libre, et en août 2020, elle a lancé un bracelet connecté de suivi de santé appelé Halo.

“Alors que de plus en plus de gens cherchent à faire leurs courses quotidiennes depuis chez eux, la pharmacie est un ajout important et nécessaire au magasin en ligne d’Amazon”, a déclaré Doug Herrington, vice-président du consommateur nord-américain d’Amazon, dans un communiqué.

“PillPack offre un service pharmaceutique exceptionnel aux personnes souffrant de maladies chroniques depuis plus de six ans. Maintenant, nous étendons notre offre de pharmacie à Amazon.com, ce qui permettra à plus de clients de gagner du temps, d’économiser de l’argent, de se simplifier la vie et de se sentir en meilleure santé”, a-t-il ajouté.

Jamil Ghani, vice-président de Prime chez Amazon, a déclaré : “Notre objectif est que Prime rende la vie de ses membres plus facile et plus pratique au quotidien, et nous sommes ravis d’étendre à Amazon Pharmacy les incroyables économies, l’expérience d’achat transparente et la livraison rapide et gratuite que les membres connaissent et aiment chez Prime”.

Version originale : Isobel Asher Hamilton/Business Insider US